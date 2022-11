Nach einer Testphase ist nun der zweite Pick-&-Go-Rewe in Deutschland offiziell eröffnet. Im Sommer startete bereits der Umbau des Shops (invidis berichtete).

In der Schönhauser Allee 130 können kann die Kundschaft nun frictionless ohne Kassengang einkaufen . Möglich macht das die Technologie von Trigo Vision – das Retail-Tech-Unternehmen, an dem Rewe ebenfalls einen kleinen Anteil hält, sammelte vor kurzem in einer Finanzierungsrunde 100 Millionen US-Dollar.

Zahlung über App, auch mit Paypal

Die Rechnung es Einkaufs erscheint automatisch im Nachgang in der Pick-&-Go-App. Eine Reklamation kann in den ersten 24 Stunden nach Kauf per App erfolgen. In den Pick-and-Go-Märkten sind auch Gruppeneinkäufe möglich: Familien, Freunde oder Kollegen können Artikel gemeinsam einpacken und beim autonomen Checkout auf eine Rechnung zahlen.

Eine Neuheit, die parallel auch im Kölner Store eingeführt wird: Obst und Gemüse werden nach dem Wiegen automatisch dem Einkauf zugeordnet. Ebenfalls neu an beiden Standorten ist die Bezahlmöglichkeit per Paypal.

Ein Minister bei der Eröffnung

Zusätzlich wurde in Berlin erstmals ein Leergutautomat in die Systemlandschaft von Pick & Go integriert, was die Rückgabe von Leergut erleichtert.

„Das Einkaufsverhalten unserer Kundinnen und Kunden hat sich in den letzten Jahren stark verändert und individualisiert. Wir als Händler müssen darauf mit flexiblen und passenden Angeboten über die richtigen Kanäle reagieren. Dabei gehen wir den Weg, moderne Technologien wie das Pick-and-Go-System in herkömmlichen und stark frequentierten Supermärkten als alternative und bequeme Bezahlmöglichkeit zur Verfügung zu stellen“, sagt Christoph Eltze, Mitglied des Vorstands der Rewe Group.

Zur offiziellen Eröffnung am 9. November kam auch Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr.

Rewe experimentiert immer mehr mit Lösungen, die den Einkauf vor Ort digitalisieren. Beispielsweise testet ein Markt in München den Einsatz der Amazon-AI Alexa. Zudem verkündete die Supermarktkette, sein Digital Signage-Inventar in den Filialen deutlich auszubauen, um dem Mega-Trend Retail Media Rechnung zu tragen.