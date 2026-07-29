Hypermedia, die DooH- und Retail-Media-Tochter der W Group Holding, installiert gemeinsam mit dem Mall-Betreiber Majid Al Futtaim eine neue Generation großformatiger digitaler Brückenanlagen. Die Displays stehen an zwei der wichtigsten Einkaufsdestinationen der VAE: der Mall of the Emirates in Dubai und dem City Centre Al Zahia in Sharjah.

Die neuen Landmarks sind beidseitig bespielbar und erfassen den Verkehr in beide Richtungen. Beide Standorte bilden zusammen einen stark frequentierten Medienkorridor zwischen Dubai und Sharjah. Damit erreichen sie Pendler, Anwohner und Besucher zwischen den meistbesuchten Wohn-, Einkaufs- und Freizeitzielen des Landes.

An der Mall of the Emirates entstehen zwei neu gestaltete Brückenanlagen über beiden Fahrbahnen einer wichtigen Zufahrt zur Sheikh Zayed Road. Laut Hypermedia sind die Anlagen größer dimensioniert und durch eine markante, geschwungene Architektur von bestehenden DooH-Brücken entlang der Strecke abgesetzt. Damit soll die Präsenz in Dubais zunehmend umkämpftem DooH-Markt gestärkt werden. Die bisherigen DooH-Brücken waren in Höhe und Gesamt-LED-Fläche begrenzt und blieben so unter der Wirkung größerer LED-Displays.

Die zweite Installation erweitert das Netzwerk nach Sharjah. Sie steht an der Kreuzung von Sheikh Mohammed Bin Zayed Road (E311) und University City Road, mitten in einem der am schnellsten wachsenden Wohn- und Bildungsviertel der VAE. Direkt neben dem City Centre Al Zahia soll das Display den täglichen Pendlerverkehr zwischen Dubai und Sharjah sowie Publikum aus den umliegenden Wohngebieten und Universitäts-Campus erreichen.