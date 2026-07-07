Die österreichische JC-Decaux-Tochter Gewista gab den Gewinner der Start-up-Challenge bekannt: Essenz der Alpen. Das junge Unternehmen vertreibt hochwertiges Salz und andere Feinkost-Produkte.

Mit der Gewista-Auszeichnung bekommt das Start-up eine DooH-Kampagne im Wert von 30.000 Euro. Damit kann sich die neue Marke ein breitem Publikum präsentieren.

Der Preis ist Teil des JC Decaux Nurture Programms. Seit 2016 fördert der Marktführer in der Außenwerbung damit junge Unternehmen, indem sie durch Sichtbarkeit ihre Reichweite erhöhen und die eigene Marke stärken. Seit 2016 half das Programm nach Angaben von JC Decaux bereits Unternehmen in 80 Ländern.

Gewinner wurde auf Vivatech in Paris bekanntgegeben

Gewista präsentierte das Gewinner-Start-up im Rahmen der Vivatech in Paris. Das jährliche Treffen bringt junge Unternehmen, Start-ups und ihre Produkte zusammen.

„Eine OoH-Kampagne ist für uns als Startup eine absolut einzigartige Möglichkeit, unsere Produkte einem breiten Publikum zu präsentieren und die Marke österreichweit bekannt zu machen – genau das, was wir aktuell brauchen“, sagt Johanna Jennewein, Gründerin von Essenz der Alpen.