Ocean Outdoor hat den bestehenden DooH-Vertrag im Londoner Canary Wharf verlängert. Dabei setzte sich der Außenwerber in einer Ausschreibung um die Werberechte im Mixed-Use-Areal im Osten der englischen Hauptstadt durch. Der Vertrag wurde zwischen Ocean Outdoor UK und der Canary Wharf Group, CWG, unterzeichnet.

Seit 2021 vermarktet Ocean mehr als 40 DooH-Screens unterschiedlicher Größen exklusiv im Gebäudekomplex. Die Standorte im gesamten Areal reichen von Fußgängerzonen über Roadside bis zu Retail.

Darüber hinaus arbeiten CWG und Ocean Outdoor bereits seit 15 Jahren in der Vermarktung der Premium-DooH-Screens am Reuters Plaza zusammen. Die drei synchronisierten Displays am Bahnhofseingang wurden vergangenes Jahr mit Lochkameras für Mixed-Reality-Erlebnisse ausgestattet.

76 Millionen Besucher jährlich

Canary Wharf gilt als prestigeträchtiger DooH-Standort. Der Bezirk hat sich zu einem vielfältigen Stadtteil mit Einzelhandel, Büros, Wohnraum und Freizeitangeboten entwickelt. 2025 zählte das Areal 76 Millionen Besucher.

„Canary Wharf hat sich zu einer der dynamischsten Destinationen Londons entwickelt, und unser digitales Portfolio ist ein zentraler Teil dieser Geschichte“, sagt Stuart Fyfe, Managing Director für Retail, Leisure und Hospitality bei CWG.

Wegen der bedeutenden Lage will Ocean sein Angebot vor Ort erweitern. Nach eigenen Angaben plant der Außenwerber ein Programm immersiver Erlebnisse mit Augmented Reality, Installationen, Projektionen und möglichen Drohnen-Shows. Die Maßnahmen sollen Canary Wharf als Besucherziel weiter stärken.