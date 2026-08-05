Ströer und sein Tochterunternehmen Blowup Media eröffnen einen neuen DooH-Display in Köln. Direkt am Kölner Neumarkt entsteht mit „The Square“ eine Outdoor-Werbefläche mit 25 Quadratmetern.

Der Standort ist damit an einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkten der Rheinmetropole. Am Neumarkt fahren mehrere Straßenbahnlinien und mit der Schildergasse ist eine frequentierte Einkaufsstraße in unmittelbarer Nähe.

Der Screen ist an einer Gebäudefasse angebracht und überblickt den Neumarkt. Dabei ist The Square von der Tram-Haltestelle zu sehen. „Der Neumarkt zählt zu den lebendigsten und prägendsten Orten Kölns“, sagt Katrin Robertson, CEO von Blowup Media. „Hier werden Marken Teil des urbanen Alltags und bleiben nachhaltig in Erinnerung.“

Im Premium-Segment ab September buchbar

Im Ströer-Portfolio wird das neue Display als DooH-Giant vermarktet, dem Premium-Segment des Außenwerbers. Buchungen sind am 1. September 2026.

Damit ergänzt The Square andere Landmarks des deutschen Marktführers, auch wenn das neue DooH-Display weniger Fläche hat als The Lighthouse in Hamburg, das ebenfalls ab September Werbetreibenden zur Verfügung steht.