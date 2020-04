Digitale Kundenstopper Digital Signage in Goldgräberstimmung

16:9 ermöglicht 20:1 – präziser sollte es heißen 9:16, denn die Displays in den meisten digitalen Kundenstoppern sind in der Regel hochkant installiert. Die neuen Digital Signage Lösungen sollen dem Einzelhandel ermöglichen die neuen Kunden-Begrenzungsregelungen im Einzelhandel einzuhalten. Ein Kunde auf 20qm Verkaufsfläche ist eine weitverbreitete Formel die jedoch bundesweit unterschiedlich ausgelegt wird.

Alle relevanten Digital Signage Integratoren bieten nun digitale Kundenstopper mit People Counting Sensorik an. Eine Goldgräberstimmung hat sich entwickelt – die Stimmung hat sich gewendet von Untergang zu Licht am Ende des Tunnels.

Natürlich werden einige tausende, oder auch zehntausende digitale Kundenstopper nicht den Digital Signage Markt 2020 retten. Aber es zeigt sich – selbst in der Krise – welche wichtige Rolle Digital Signage im Alltag spielt. Dynamische Informationen waren nie wichtiger wie heute, in einem Umfeld in dem sich die Regulierungen teilweise täglich verändern.

Neben dem digitalen Kundenstopper entwickelt sich bereits Potential für das nächste Digital Signage Krisenprodukt. Die Flughäfen bereiten die Wideraufnahmen des Flugverkehrs in den kommenden Wochen vor. Bedarf für neue Corona-Lösungen ist in Sicht.

Wir stellen die neuen Lösungen der Branche am Dienstag und Mittwoch in unseren invidis Happy Hour vor und freuen uns auf interessante Diskussionen.