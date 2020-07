AV-Branchentreff in Lindlar Das waren die AV Innovation Days

Die InfoComm, das zentrale Informationsmedium der AV-Branche, fand in diesem Jahr nur virtuell als Connected Event statt. Ein physisches Event gab es aber, jedoch nicht in Las Vegas, sondern im deutschen Lindlar in Nordrhein-Westfalen. Auf Einladung der LANG AG kamen Hersteller, Vermieter und Systemintegratoren, um sich über neue Produkte und Innovationen zu informieren. Für die meisten Teilnehmer der AV Innovation Days oder AVID war es die erste Reise nach 13 Wochen.

Neben den für die Branche bekannten Technologien spielten besonders neue Lösungen zu Hygiene und Sicherheit bei Menschenansammlungen eine wesentliche Rolle. Diese Lösungen waren auch zum großen Teil in das Konzept der Veranstaltung integriert. Mit Hilfe eines interaktiven Tracking-Systems wurden Besucher gezählt und geleitet, um die Messestände nach dem Einbahnverkehr zu besichtigen. Eingens konstruierte Display Tubes mit Desinfektionsmittelspendern oder Kupfertape an häufig genutzten Oberflächen zur Virenbekämpfung sorgten für die notwendige Handhygiene.

Tobias Lang, CEO der LANG AG: „Wir sind überwältigt von der Begeisterung der Besucher. Mit einem derart großen und intensiven Zuspruch konnten wir nicht rechnen. Mein Dank gilt all unseren Partnern, die so spontan bereit waren, die Initiative mit großartigem Engagement zu unterstützen. Die Freude, wieder den persönlichen Kontakt zu erleben, war überall zu spüren. Dies macht allen zur richtigen Zeit Mut!“

Die Produkthighlights der AVID im Überblick:

Alpha Loop : Der Software-Entwickler präsentierte Lumux, eine digitale Videokonferenzlösung als interaktive Plattform, in welche der Live-Stream einer Veranstaltung eingebettet werden kann.

: Der Software-Entwickler präsentierte Lumux, eine digitale Videokonferenzlösung als interaktive Plattform, in welche der Live-Stream einer Veranstaltung eingebettet werden kann. Analog Way : Die bei AVID gelaunchte Midra TM 4K Serie ist zugeschnitten für kleine und mittelgroße Live-Events oder Festinstallationen und bietet eine hohe Zuverlässigkeit bei geringen Latenzzeiten und modernen 4K-Live-Verarbeitungsfunktionen. Das Produktportfolio besteht aus dem QuickVu 4K, QuickMatrix 4K, Pulse 4K und Eikos 4K.

AV Stumpfl: Präsentierte verschiedene Leinwandsysteme, wie den ALR (ambient light rejecting) Prototyp, welcher über hohe Kontrastwerte verfügt, oder eine Fullwhite curved Leinwand, auf welche Inhalte mit der Software Pixera gemappt wurden.

Präsentierte verschiedene Leinwandsysteme, wie den ALR (ambient light rejecting) Prototyp, welcher über hohe Kontrastwerte verfügt, oder eine Fullwhite curved Leinwand, auf welche Inhalte mit der Software Pixera gemappt wurden. Barco: Zeigte den PDS-4K, der die Umschaltung zwischen Single- und Dual Screens mit einer hochwertigen 4K-Verarbeitung ermöglicht und über sechs 4K-Eingänge und zwei 4K-Ausgänge für vollständig nahtlose Mischprogramme verfügt.

Epson: Präsentierte die neuen 4K Projektoren L12000Q und L30000 mit einer Helligkeit von 12.000 beziehungsweise 30.000 Lumen.

Präsentierte die neuen 4K Projektoren L12000Q und L30000 mit einer Helligkeit von 12.000 beziehungsweise 30.000 Lumen. EXACT solutions : Stellte Hygienelösungen für öffentliche Bereiche vor. Der Doorman fungiert beispielsweise als digitale Zugangskontrolle, indem Körpertemperaturen gemessen werden oder geprüft wird, ob Passanten Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. UVC Luftreiniger-Produkte sorgen für die Desinfektion vorbeiströmender Luft, indem UVC Röhren in Gehäuse integriert werden.

INFiLED: Zeigte seine HR-Serie, deren Module in 0,9 – 3,1mm verfügbar sind. Diese ermöglichen durch das 16:9 Format einen komfortablen Bau von 2K, 4K oder 8K Wänden mit exakter Auflösung. Die AR Serie, erhältlich ab einem Pixelpitch von 2,9mm, besticht als Nachfolger der ER-Serie, mit großen Gehäusegrößen, um einen schnellen Aufbau zu gewährleisten. Der fLED Screen 1,2mm powered by INFiLED Wallpaper Series kombiniert mit dem EXACT solutions Standfuß TITAN, welcher eine flexible Installation im Landscape- oder Portrait-Modus ermöglicht, rundete das ausgestellte Produktportfolio ab.

Lightware: Zeigte die TAURUS UCX Plattform. Diese bietet volle HDMI 2.0-Kompatibilität bei der Übertragung von 4K60 4:4:4 Signalen und ermöglicht es den Benutzern, Inhalte gemeinsam zu nutzen und so Konferenzräume einfach und intuitiv zu steuern.

Stellte Meeting- und Konferenzraumanwendungen vor, wie Direct View LED Module sowie das interaktive InfinityBoard als Whiteboard-Lösung. Panasonic : Hatte den Prototyp PT-RQ35K als neues Flaggschiff im 3-Chip DLP Bereich im Gepäck, der erstmals öffentlich bei AVID präsentiert wurde. Der 30.000 Lumen Projektor verfügt über einen großen Farbraum und natürliche Farben basierend auf roten und blauen Lasern und wird mit einer Auflösung von WUXGA oder 4K Wobbling Ende des Jahres 2020 verfügbar sein. Der neue 7.500 Lumen 1-Chip DLP Projektor PT-RZ790 weist durch das neue Farbsystem – welches erstmals bei dem PT-RCQ10 zum Einsatz kam – mit einer dynamischen rot-gelb-Anpassung eine höhere Farbqualität vor.

Samsung : Pünktlich zum virtuellen Launch von „The Wall for Business“, über den auch invidis ausführlich berichtete bei invidisXworld, stellte Samsung auf den AV Innovation Days das neue Micro LED Chip on Board Produkt vor, welches in einem Pixelpitch von 1,2 beziehungsweise 1,6mm erhältlich sein wird.

Zeigte verschiedene Displays als Konferenzraumlösungen, wie ein Windows Collaboration Display oder das Big Pad als interaktives Whiteboard und digitales Flipchart. VIOSO: Anhand einer Kuppelprojektion mit 12 Mini-Projektoren demonstrierte das Unternehmen die kamerabasierte Autokalibrierungssoftware VIOSO Integrate, mit welcher komplexe Projektionsflächen in kürzester Zeit eingemessen werden können, um so die Einrichtung der Projektoren zu erleichtern.

Detaillierte Informationen aller Aussteller finden sich in Interviews auf dem Youtube-Channel der LANG AG.