„The Vegetarian Butcher“ starten jetzt auch in Deutschland. Vegetarische Ohne-Hick-Hack Bällchen, vegetarische Lass-die-Sau-Raus Würstchen oder veganes 1001 Geschnetzeltes – die Produkte aus pflanzenbasiertem Fleisch liegen gerade im Trend. Das vegetarische Fleisch wird auf der Grundlage von Hülsenfrüchten und Getreide hergestellt und überzeugt bereits in mehr als 25 Ländern. Im vergangenen Jahr übernahm der Lebensmittelkonzern Unilever die Marke. Zum Launch startet jetzt eine groß angelegte Kampagne.

Über einen Monat hinweg, vom 15. Juni bis 13. Juli, werden dazu bundesweit die unterschiedlichsten Out-of-Home-Medien belegt. Mediaagentur Mindshare entwickelte die Mediastrategie. Die Kampagnenmotive stammen von TBWA, der globalen Lead Agentur für die Marke „The Vegetarian Butcher“, während GGH MullenLowe die lokalen Adaptionen für Deutschland übernahm. Weischer.JvB, die Agentur für die mobile Customer Journey, plant und realisiert die komplexe OoH-Aussteuerung.

Belegt werden Citylightposter, Allgemeinstellen, Großflächen am PoS und in Szenegebieten sowie Freecards. Ein Großteil des Etats investiert Weischer.JvB zudem in programmatisches DooH.

Die „Beflügel-Nuggets“, „Hack-selig Burger“ oder „Lass-die-Sau-raus Würstchen“ werden gezielt auf Infoscreens, Mall Video und Mall TV in unmittelbarer Nähe der Lebensmitteleinzelhändler gezeigt, welche die pflanzenbasierten Fleischgerichte verkaufen. Durch den Einsatz von Dynamic Video sollen dabei über 200 Spots für die Kampagne zum Einsatz kommen. Die variieren in Format, Ansprache („Nice to meat you Hamburg“), Copy, Produkt und Retailer Logo in Abhängigkeit vom nächstgelegenen Supermarkt.

„Mit diesen Maßnahmen werden wir einerseits für eine schnelle Bekanntheit der Marke sorgen“, erklärt Udo Schendel, Geschäftsführer Weischer.JvB. „Gleichzeitig aber werden wir in den umliegenden Märkten den Abverkauf fördern.“