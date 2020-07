Mercedes Benz investierte viele Jahre in die Entwicklung des neuen Showroom-Konzepts MAR 2020 das zurzeit weltweit ausgerollt wird. Typischerweise nutzt ein Autohändler für 8-10 Jahre ein Konzept, bevor es zum Upgrade kommt. Digital-Komponenten müssen selbstverständlich zur Hälfte der Laufzeit ausgetauscht werden.

Wir waren mit dem Kamera-Team am Montag bei Mercedes Benz Assenheimer/Mulfinger in Heilbronn und haben uns umgeschaut, wie das neue Showroom Konzept sich in der Praxis bewährt. Entwickelt wurde das Konzept über fünf Jahren mit Unterstützung der ICT AG und ausführlichen Analytics-Tests in einem Testautohaus in Böblingen. Für die DSS 2020 haben wir uns mit Mercedes Benz Händler Wolfgang Koch und den ICT Experten Carolin Neumahr und Simon Geier unterhalten.

