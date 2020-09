Dank volldigitalisierter Kinos ergibt sich die Möglichkeit Filme flexibel und ohne wöchentliche Planung zu zeigen. Nutzer von GoGo Cinema können nun selbst entscheiden, welchen Film sie wann und in welchem Kino sehen möchten. Im Angebot sind nicht nur neue Blockbuster, sondern auch Klassiker, die man verpasst hat im Kino zu sehen. Selbstverständlich auch in allen möglichen Sprachen.

Das Buchen des Filmes in der entsprechenden Sprache erfolgt in drei einfachen Schritten über die Webseite und App von GoGo Cinema. Dank einer neuen Kinotechnologie kann der Film bereits 15 Minuten nach Auswahl im entsprechenden Kinosaal (sofern verfügbar) gezeigt werden.

GoGo Cinema ist ein Start-up-Unternehmen mit Sitz in Singapur. Es hat bereits ein festes Standbein in der asiatischen Kinowelt und arbeitet eng mit dem Kinotechnologie Hersteller GDC Technology, die seit 20 Jahren auf dem Kinomarkt tätig sind, zusammen. In enger Zusammenarbeit mit dem Hauptquartier in Singapur, wurde GoGo Cinema für den europäischen Markt vom Züricher Digital Signage (Cingerine Software) und Kino-Spezialisten Imaculix angepasst und betrieben.

Die beiden ersten verfügbaren Standorte werden die Züricher Kinos Arena Cinemas und der Stüssihof sein.