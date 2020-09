Hat COVID-19 den digitalen Wandel nur beschleunigt oder grundlegend verändert? In seiner Präsentation für den ‚Digital Signage Summit 2020 – The Show‘ beschäftigt sich Raphael Geigen, Futurist bei Design-Möbelhersteller Vitra, mit vielen „Was wäre wenn“-Fragen um das neue Normal am Workspace und wie das Office in Zukunft aussehen könnte/sollte.



