Noch in diesem Jahr sollen 200 Aldi Süd Filialen eine neue E-Ladestation erhalten, bis 2025 sollen insgesamt 1.500 Ladepunkte mehr als 75% der Filialen des Discounters abdecken. Ambitionierte Pläne, um die E-Mobilität in Deutschland zu stärken. An Filialen in der Nähe von Autobahnen oder in größeren Städten sollen dabei vorrangig Schnellladesäulen errichtet werden, während im ländlichen Raum und in kleineren Städten günstigere AC-Lader geplant sind. Die Hardware für das Großprojekt kommt von Alpitronic, ABB und wallbe/enercity und der Tokheim Service Group (TSG).

Aldi Süd betreibt derzeit bereits rund 100 kostenfreie Ladesäulen auf seinen Parkplätzen. Ein ungenutztes Potential ist fehlende große Digital Signage-Fläche an den Ladepunkten, ähnlich den Lösungen von Infinitus oder Volta Charging. Hier hätte Aldi aufmerksamkeitsstark für seine Produkte werben, wichtige Infos platzieren oder auch Fremdwerbung abspielen können. Immerhin ein kleines Bezahlterminal, das x-pay Terminal von wallbe, ist installiert. Das soll später ein einheitliches Bezahlsystem gewährleisten, da der Ladevorgang mit Giro- oder Kreditkarten, NFC-Smartphones sowie den gängigen Tankkarten gestartet werden kann. Demnach bleibt das Laden also auf Dauer auch nicht kostenfrei.