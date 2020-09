Interaktiv und in Echtzeit Digitale Kundeninformation an SBB-Bahnhöfen

Gerade bei besonderen Ereignissen und im Störungsfall möchten Fahrgäste schnell und umfassend über ihre Reise informiert werden. Die SBB verbessert deshalb die Kundeninformation laufend: In den letzten Jahren wurden sowohl die Funktionalitäten der SBB Mobile App weiterentwickelt als auch die Informationsmöglichkeiten an den Bahnhöfen. Und nun steht der nächste große Schritt an: Mit neuen, interaktiven Displays sollen die Reisenden noch besser über ihre Reise informiert werden.

Die ersten der 46- und 55“ interaktiven Displays werden in diesen Tagen an den drei Testbahnhöfen Suhr, Effretikon und Düdingen montiert. Im Laufe des Jahres wird ein ausgedehnter Pilotversuch an rund 50 weiteren Bahnhöfen in allen drei Sprachregionen durchgeführt, ab Anfang 2021 wird bis Ende 2022 nach und nach ein Großteil der kleinen und mittelgroßen Bahnhöfe mit den einseitig und doppelseitigen Touchscreens ausgerüstet. Die Kosten betragen insgesamt rund 50 Millionen Franken (46 Mio EUR). Die Kosten umfassen neben der Hardware-Beschaffung und der Entwicklung der interaktiven Inhalte auch die Bau- und Montagekosten.

Bisher sind die Möglichkeiten in Echtzeit und sowohl akustisch als auch optisch bahnrelevanten Informationen zu erhalten an kleinen und mittelgroßen Bahnhöfen nur sehr eingeschränkt verfügbar. Diese Funktionen sind insbesondere für Menschen mit einer Seh- oder Hörbehinderung relevant.

Die Digital Signage Installationen ersetzen künftig Kundeninformationen, die bisher am Bahnhof in gedruckter Form vorhanden sind: So etwa das gelbe Abfahrtsplakat, Bahnersatz- oder Liniennetzpläne. Bei besonderen Situationen – beispielsweise Fahrplanänderungen aufgrund von Baustellen – können Fahrgäste besser und in Echtzeit informiert werden. Zudem sind die Informationen interaktiv aufbereitet: Dank einer Touchscreen-Funktion können zusätzliche Detailinformationen aufgerufen werden, etwa zur Wagenreihenfolge. Die Displays werden – analog zu Fahrkartenautomaten – je nach Nutzungsintensität am jeweiligen Standort mehrmals täglich mit einem desinfizierenden Putzmittel gereinigt. Die wichtigsten Kundeninformationen werden ohne Berührung des Bildschirms zur Verfügung gestellt. Lediglich für weiterführende Informationen braucht es eine Berührung des Displays. Und sollte der Digital Signage Screen einmal die Internet-Verbindung verlieren, wird standardmäßig das gelbe Abfahrtsplakat digital angezeigt.

Die Inhalte und Funktionalitäten wurden bereits im Vorfeld mit Kundinnen und Kunden erprobt. Während der Pilotphase werden nun weitere Erfahrungen gesammelt. Und auch während des Rollouts wird der interaktive Touchpoint laufend basierend auf den Kundenbedürfnissen weiterentwickelt.