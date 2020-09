Bereits im Oktober 2015 fusionierte der Mutterverband POPAI North America (Point of Purchase Adversiting International) mit dem Ladenbauverband A.R.E. (Association for Retail Environments). Gemeinsam wurde der globale Verband „Shop! Environments Association“ aus der Taufe gehoben. Jetzt rückt auch der deutschsprachige Zweig auf und firmiert sich entsprechend um.

Der neue Name Shop! D-A-CH e.V. steht dabei sinnbildlich auch für die strategische Neuausrichtung des Verbands mit dem Ziel, sich den Herausforderungen im digitalen und analogen Bereich der Shopper-Aktivierung über die gesamte Wertschöpfungskette zu stellen und neue Initiativen für Handel, Konsumgüterindustrie und Lösungsanbietern anzubieten.

Einen besonderen Fokus will der tradierte Verband, der jährlich die renommierten „POPAI-Indianer“ für die besten Verkaufsdisplays und Promotions in der ganzen Welt verleiht, in Zukunft zusätzlich auf Instore Analytics und digitale, interaktive Medien im Einsatz im Handel legen.

Zu den Themen, mit denen sich der Verband heute und zukünftig beschäftigt gehören:

Visual Merchandising im Store

Produktplatzierungen auf Verkaufsdisplays

Digitale Instore-Technologien

Backstore-Technologien

Neuromarketing und Multisensorik

Instore Analytics

Couponing and Loyalty

Innovativer Ladenbau

Interessenvertretung

Ausbildung über Online Lernmodule

Vizepräsidentin Karin Wunderlich: „PoS Platzierungen, Displays und Promotions sind schon häufig totgesagt, aber das physische Erleben über die Präsentation von Produkten am Point of Sale ist nach wie vor von eminenter Bedeutung für den Shopper. Jedoch macht die Digitalisierung vor der Ladentür nicht halt. Der Shopper von heute differenziert nicht zwischen online und offline Handelsformaten, genauso wenig darf dies die Analyse des Shopperverhaltens tun. In Zukunft werden wir unseren Verband zusätzlich stärker darauf ausrichten, Shopper Journeys mit und für unserer Mitgliedsunternehmen ganzheitlich zu untersuchen. Im ersten Schritt ist es unseres Erachtens wichtig eine DSVGO-konforme Rechtssicherheit für die diversen Instore Analytics Instrumentarien zu schaffen.“

Mitglied des Vorstandes Frank Rehme fügt hinzu: „Durch unsere Partnerschaft mit dem renommierten Retail Analytics Council gewinnen wir bedeutende Insights aus der internationalen Forschung zum Shopperverhalten in einer Omnichannelwelt. Auch durch unsere enge Beziehung zu dem IFH (Institut für Handelsforschung) und dem HDE haben wir die Nähe zum Handel, die es uns ermöglicht zielgerichtete Lösungen in den deutschen Handel zu übersetzen. Unsere langjährige Partnerschaft mit der Messe EuroShop, der weltweit führenden Messe für alle handelsrelevanten Themen, bietet die ideale Plattform dafür.“

Zu Struktur und aktuellen Inhalten des Verbandes führt Präsidentin Susanne Sorg aus: „Mit einem Vorstandsteam, dass sich aus zusammensetzt aus Vertretern von Handelsunternehmen, Retail-, Design- und Digitalagenturen, Herstellern und Experten für Innovation im Handel sehen wir uns ideal aufgestellt, um den Verband in die Zukunft zu führen. Auf die Covid19 – Krise haben wir mit dem Angebot von Online Lernmodulen, die auf unserer Webseite verfügbar sind, ebenso schnell reagiert wie mit unserer Preisverleihung, die die erste komplett digitale im Markt war. Den Handel und die Marken in der Bewältigung der Herausforderungen dieser Krise zu unterstützen, wird in der nahen Zukunft unser erstes Ziel sein.“