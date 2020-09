Im ersten Liebherr Monobrand Store in Wien erlebt der Kunde auf der Verkaufsfläche die ganze Produktpalette von Liebherr – übersichtlich in verschiedene Sortimentsbereiche strukturiert. In den Themenwelten können sich die Kunden an Digital Signage-Screens von umdasch im Detail über die Produkte informieren – zum Beispiel durch Filme zur Individualisierung der Geräte, zur Technik und über die optimale Lagerung von Lebensmitteln. Weitere digitale Elemente von umdasch sind Elektronische Preisauszeichnung (ESL) und die dahinterliegende umdasch xShelf Suite. Diese ermöglicht neben der zentralen Ansteuerung aller Preisschilder die synchronisierte Auslobung von Aktionsprodukten an den Digital Signage-Screens.

„Das Zusammenspiel von ungewöhnlichen Formen, warmen Farben und traditionellen Materialien erzeugt eine wohnliche und zugleich moderne Atmosphäre“, erläutert Robert Ortner, Head of Business Area Österreich & Südosteuropa bei Liebherr. Dafür verantwortlich zeichnet Julia Mitteregger, Lifestyle Shop Consult Director bei umdasch. Diese hatte beim Design des Stores eine klare Vision: Liebherr für alle Kunden zum Greifen nahe inszenieren und die Werte der Marke widerspiegeln. „Zum einen den Anspruch an Qualität, Innovation und Produkt-Design – und zugleich den Sinn für Tradition und Familie“, erklärt Mitteregger.

Während die Eichenholz-Optik eine warme und wohnliche Atmosphäre schaffen soll, stehen die Stein- und Fliesen-Elemente für Zuverlässigkeit und Beständigkeit der Marke. Auch die Farbgestaltung soll durch sanfte Naturtöne den Wohlfühlcharakter unterstreichen, während klare Akzente die klassischen Farben der Corporate Identity von Liebherr wiedergeben.

Im Liebherr-Hausgeräte Monobrand Store sollte es um Kommunikation und Begegnung gehen, darum wurde ein großer Eichenholztisch als zentraler Ort für Beratungsgespräche aufgestellt – und lädt bei Events auch zum Essen & Trinken sowie zu Gesprächen ein. Bei Veranstaltungen kann dann auch die Showküche zum Einsatz kommen, ein Cafébereich bietet zusätzlichen Raum für den Genuss. Die Besucherzahlen und die Verweildauer in ausgewählten Zonen werden durch smartes People Counting mitsamt Gender Recognition von umdasch erfasst. In Zusammenspiel mit der ganzheitlichen xShelf Suite, die den Verkauf mit gesammelten Informationen unterstützt, lassen sich so laut umdasch Sortimente laufend optimieren, Aktionswaren gezielter bewerben und die Customer Journey attraktiver gestalten.