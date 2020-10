Mega LED-Installationen tauchen manchmal ganze Straßenzüge oder Arenen in ihr Licht und erzeugen mit ihrer puren Größe – und natürlich dem richtigen Content – Wow-Effekte bei Betrachtern. Hinter den Kulissen müssen die gerne millionenschweren und hunderte bis tausende Quadratmeter an Display-Fläche fassenden Projekte dabei genauestens geplant und von einem bestens eingespielten Integratoren-Team umgesetzt werden. Viel Arbeit, dafür ist am Ende immer ‚große‘ Aufmerksamkeit garantiert.

Als Digital Signage-Portal berichten wir bei invidis immer wieder über Mega-Installationen weltweit, ob in der koreanischen digitalen Hochburg Seoul, am ikonischen Digital Signage-Hotspot Times Square in New York oder ganz in der Nähe am Wiener Flughafen. Hin und wieder erreichen uns auch Mails von invidis-Lesern, die ihre Projekte vorstellen und fragen, ob denn ihre LED-Installation ‚die Größte‘ ist.

Um diese Frage zu beantworten suchen wir nach den absoluten Mega-Projekten und – mit Hilfe unserer Leser, die uns ebenfalls viele Infos zu Projekten zusenden – wächst unsere Bestenliste der größten LED-Projekte der Welt ständig. Um die vielen unterschiedlichen Installationen in Relation zueinander setzen zu können und den Wettbewerb fairer zu gestalten, unterteilen wir alle Projekte in vier Kategorien: Outdoor-LED, Indoor-LED, Stadion- und Fassaden-Installationen.

Hier ein kleiner Auszug unserer ‚Bestenliste‘ (nach Größe) mit einigen jüngeren massiven Indoor-LED-Installationen. Die komplette Liste wird übrigens auch im nächsten invidis Jahrbuch 2021 kommenden Sommer in dann aktuellster Form veröffentlicht.

Die größten Indoor-LED-Installationen



Zu dieser Kategorie zählen mit die kleinsten der LED-Projekte, die wir gelistet haben. Indoor bietet natürlich auch weniger Raum, als ein offenes Stadion oder eine Hauswand über viele Stockwerke. Durch die direkte Nähe zur Installation wirkt die LED-Fläche dafür für den Betrachter nochmal um einiges größer.

Den momentanten Platz Eins in dieser Kategorie belegt der LG LED-Cube am Moskauer Flughafen Sheremetyevo mit 670qm LED-Fläche. Ein Würfel ist es allerdings nicht ganz: auf einer Seite reichen die 4mm Pixelpitch Panels durch die Platzierung an den Rolltreppen über zwei Stockwerke, was mit zu der massiven Fläche beiträgt. invidis hatte sich die Installation vergangenes Jahr vor Ort angesehen und festgestellt: ein absoluter Hingucker und definitiv preisverdächtig.

Platz 2 geht an die 400qm große LED-Wall von Absen für den Flughafen Kuala Lumpur in Malaysia mit dem Namen „Digital Dream“. Die LED-Wall mit 23.976 x 1.008 Pixel Auflösung in der Gepäckhalle des Airport weiß zu beeindrucken und stellt laut Absen den größten LED-Screen in einem asiatischen Flughafen dar. Da wir bereits ausführlich über das Projekt berichtet haben, hier nur ein Foto und der Link zum Post.

Größter Vertreter dieser Kategorie im DACH-Raum ist übrigens die Absen LED-Wall in der Fashion-Gallery am Flughafen Wien mit 105qm, die Trison integrierte. Der Vienna Airport verfügt zudem über weitere faszinierende LED-Installationen wie eine Art LED-Brücke in Form eines Flugzeugs über der Zufahrt, die wir in einer anderen Kategorie nocheinmal aufgreifen werden.

Die größte Indoor LED-Wall Europas ist die Installation am Flughafen Wien aber nicht mehr, inzwischen trägt diesen Titel eine weitere Absen Installation: dieser Screen am Flughafen der schottischen Hauptstadt Edinburgh mit 118qm. Integratoren der 85 Meter langen digitalen Wand mit 2,5mm Pixelpitch waren Midwich und PSCo.