Mit einer kostenlosen und unverbindlichen Testphase seiner Lösung will Start-up Hawa Dawa Städten den Einstieg ins Luftqualitätsmanagement erleichtern. Hawa Dawa liefert mit seiner Lösung aus qualitativ hochwertigen Messgeräten und maschinellem Lernen akkurate und flächendeckende Daten zur Luftqualität in Echtzeit. Die IoT-Sensoren lassen sich beispielsweise in DooH-Straßenmöbel integrieren, so teste Ströer als Partner des Jungunternehmens die Lösung bereits in einigen ausgewählten Werbeträgern.

Im Rahmen der Hawa Dawa Smart Air City Kampagne können sich Städte, Gemeinden und stadtnahe Unternehmen wie beispielsweise Stadtwerke, die erste Erkenntnisse zu ihrer Luftqualität bekommen, IoT-Sensoren testen oder die ihre Smart City Projekte um Umweltdaten ergänzen möchten, jetzt für eine kostenlose 4-monatige Testphase bewerben. Hawa Dawa stellt dann zwei seiner Sentience Luftmessgeräte zur Verfügung. In dieser Zeit werden die Daten der Messgeräte im Hawa Dawa Premium Dashboard dargestellt. Auf diese Weise wird es Städten ermöglicht, Erfahrungen in der Nutzung modernster IoT Technologie zu sammeln und bestehende Ansätze zur Digitalisierung und Smart City mit dem Thema Luftqualität zu verbinden.

Die Bewerbung ist möglich auf www.hawadawa.com/de/smart-air-city-2020

Das Hawa Dawa Messnetzwerk misst dabei die wichtigsten Schadstoffe in der Luft wie Stickstoffdioxid (NO2), Feinstaub (PM2.5 und PM10) und Ozon. Das Dashboard wiederum verwendet Methoden der künstlichen Intelligenz (AI), um aus diesen vielen punktuellen Messwerten in Verbindung mit weiteren Quellen (aktuellen Wetter-, Satelliten- und Verkehrsdaten) ein flächendeckendes und hochauflösendes Bild der Luftqualität zu berechnen – auch an Orten, an denen keine Sensoren installiert sind. Die Echtzeit-Datenbasis des Start-ups ermöglicht auf diese Weise Smart City- und Smart Mobility-Ansätze sowie eine faktenbasierte Stadtplanung.

Karim Tarraf, Geschäftsführer von Hawa Dawa, ergänzt: „Zum dritten Mal starten wir diese Smart Air City Kampagne. Uns ist es ein Anliegen, Städten den Einstieg in das Thema Luftqualität so einfach wie möglich zu machen. Dazu gehört auch, dass wir existierende Daten, Maßnahmen und Infrastruktur in unsere Lösung integrieren. Viele größere und kleinere Städte in Deutschland und der Schweiz nutzen bereits Hawa Dawa’s Umweltdaten für verschiedene Zielsetzungen. Die Erfahrungen, die innerhalb der Testphase als Smart Air City gesammelt werden können, zusammen mit der Betreuung durch unsere Experten geben den Städten konkrete Anhaltspunkte, wie Luftqualitätsmanagement für ihren Bereich aussehen kann.“