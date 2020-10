Die Aktion Kindertraum startet eine bundesweite digitale Out of Home-Kampagne, das besondere: die Werbefläche für Aktion stellen verschiedene Vermarkter der wohltätigen Organisation kostenlos zur Verfügung. „Alle sprechen von Haltung, Purpose, Social Responsibility. In einer beispiellosen Aktion setzen führende Vermarkter der digitalen Außenwerbung genau das jetzt ohne großes Bohei geschlossen um. Zusammen engagieren sie sich für schwer erkrankte Kinder. Gefreut hat uns, dass nahezu alle Unternehmen, die wir für die ,Aktion Kindertraum‘-Kampagne angefragt hatten, ohne groß zu zögern zusagten. Eine solche Solidarität in nicht gerade einfachen wirtschaftlichen Zeiten ist ein tolles, ermutigendes Zeichen“, sagt Stefan Krüger, Geschäftsführer der Agentur cocodibu, welche die Idee zur Aktion hatte.

Mit dabei sind insgeamt neun Vermarkter digitaler Außenwerbung. Die ersten Werbe-Aktionen laufen jetzt an, unter anderem in Berlin und München. „Wir sind wirklich erstaunt, überrascht und sehr dankbar für dieses wirklich einmalige Projekt und diese anscheinend so selbstverständliche Unterstützung. Mit so viel Zuspruch und schneller, unbürokratischer Hilfe von so vielen Agenturen haben wir wirklich nicht gerechnet. Für uns ist das eine tolle Chance, bundesweit noch sichtbarer zu werden und so nicht nur neue Sponsoren sondern auch Kinder zu finden, denen wir helfen können“, freut sich Ute Friese, Geschäftsführerin und Gründerin der bundesweit agierenden Wohltätigkeitsaktion.

So unterstützt Deutschlands größter Fahrgastfernsehvermarkter mcrud die Aktion Kindertraum mit Spots auf seinen Kanälen „Münchner Fenster“ und „Berliner Fenster“ auf mehr als 4.000 Displays in rund 1.150 U-Bahn-Wagen. Außenwerber Goldbach rührt die Werbetrommel an Airports und in den Shopping Malls und erreicht so auf 1.500 Screens nach eigenen Angaben über 100 Millionen Bruttokontakte in vier Wochen. Das Executive Channel Network (ECN), Anbieter von „Office Media“, unterstützt die Aktion ebenfalls und strahlt in Deutschland auf digitalen Screens in mehr als 180 Bürogebäuden neben den täglich aktuellen Informationen auch Spots zur Aktion aus.

Viel Unterstützung aus der DooH-Branche

„Für uns ist es immer noch gar nicht fassbar, dass man Aktion Kindertraum in der nächsten Zeit in U-Bahnen, Universitäten, Burger-Ketten, Bürohäusern, Kinos, Airports, Malls und an noch viel mehr Orten in Deutschland wahrnehmen kann. Wir freuen uns riesig über diese ganz unverhoffte Kampagne – und natürlich die Idee von Stefan Krüger. Unser Dank richtet sich sowohl an ihn und seine Agentur als auch an alle anderen, die mithelfen, die Wünsche sozial benachteiligter, kranker oder behinderter Kinder und Jugendlicher sowie deren Geschwisterkinder zu erfüllen!“, so Friese.

Auch der DooH-Anbieter TV-Wartezimmer zeigt die Kampagne in 5.768 Wartezimmern, 20 Tage lang, zweimal stündlich und unterstützt so die Aktion. Edgar Ambient Media bringt die Botschaft stattdessen auf tausende Screens deutschlandweit in Mc Donalds-Restaurats (Mc Donalds-TV), Burger King-Restaurants (King Channel), Elektronikfachmärkten (Media Markt-TV, Saturn-TV), Multiplex-Kinos (Cinema-TV), Fitnessstudios (Active-TV), Mensen, Cafeterien etc. (Campus-TV), Friseurketten (Hairstyling-TV) und Apotheken (Apotheken-TV).

DooH-Spots auf dem Fahrrad

Den Kontakt zu vielen der Vermarkter hat Planus Media hergestellt, die sich hier unentgeltlich für die Aktion engagierten. Weitere Unterstützer sind Inovisco sowie deren Digitalunit DIGOOH mit 52 digitalen City-Light-Postern bundesweit oder Amber Media, welche die Aktion mobil machen, denn: Marketing-Unternehmen mit Spezialisierung auf Mobile Digital out of Home (MDOOH) projiziert Werbung auf Videoscreens von mobilen LED-Fahrzeugen wie Trucks, Scootern und Fahrrädern. Die Aktion Kindertraum-Kampagne ist so auf vier LED BIKES 360° (rechteckiger Kasten mit 4 LED Videoscreens, fünf Quadratmeter Videofläche) an unterschiedlichen Orten in Deutschland zu sehen.

Zuletzt bringt Cittadino die Kampagne noch auf mehr als 9.000 Screens an Autobahnen, Flughäfen, Einkaufszentren und in Innenstädten. Cittadino gehört zur Tank & Rast Gruppe und erzielt deutschlandweit mehr als 240 Millionen Werbemittelkontakte pro Monat. Cittadino Managing Director Christian Krämer: „Als wir gefragt wurden, ob wir Aktion Kindertraum unterstützen, stand es für mich außer Frage, der Initiative Aktion Kindertraum über unsere Werbeflächen in ganz Deutschland zu noch mehr Bekanntheit zu verhelfen. Damit mehr Kinder und ihre Familien Herzenswünsche erfüllt bekommen können.“

Diese Meinung teilen wohl alle an der Aktion beteiligten DooH-Anbieter. Eine schöne Aktion, die sonst vielleicht während Corona leerstehender Werbefläche eine wichtige Aufgabe zukommen lässt.