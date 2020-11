Das britische Tochterunternehmen des Außenwerbers JCDecaux hat eine Ausschreibung der Stadt Manchester für ein neues Smart City DooH-Projekt gewonnen. Ab 2021 soll der Außenwerber insgesamt 86 Community Information Panels (CIPs) im Zentrum der zweitgrößten Stadtregion in UK nach London installieren. Zu den Standorten gehören etwa Piccadilly, Deansgate, Market Street, King Street, Portland Street und das Northern Quarter. JCDecaux wird die digitalen Out-of-Home-Werbeflächen, die doppelseitig mit 86″ Screens bestückt sind (172 Screens) entwickeln, warten und verkaufen. Die Installation soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 beginnen.

Der Content soll laut JCDecaux aus einer Mischung aus kommerzieller Werbung und Nachrichten für den öffentlichen Dienst bestehen. Die für Manchester entworfenen CIPs werden zudem mit den Logos des Stadtrats und der kultigen Biene von Manchester versehen. Wichtig war der Stadt das Thema Nachhaltigkeit bei ihrem DooH-Projekt. JCDecaux wird die neuen Stelen mit erneuerbarer Energie betreiben. Die Techniker zur Wartung werden zudem Elektrofahrzeuge fahren – ein durchaus grünes Paket, das JCDecaux da für Manchester geschnürt hat.

In einer weiteren Initiative will der Außenwerber zudem für jeden installierten CIP in Zusammenarbeit mit ‚Manchester City of Trees‘ fünf Bäume pflanzen. Auch die Wohltätigkeitsinitiative des Bürgermeisters „Jeden Abend ein Bett“ für Obdachlose wird der Außenwerber finanziell unterstützen. Zuletzt hat sich JCDecaux auch dazu verpflichtet, eine Reihe von Lehrstellen und Praktika in Manchester anzubieten, um Studenten und Arbeitslosen zu helfen.

Stadtrat Nigel Murphy begrüßt die Unterstützung des DooH-Anbieters: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit JCDecaux, um eine moderne Infrastruktur und neue digitale Screens in die Innenstadt von Manchester zu bringen. JCDecaux unterstützt zudem unsere Arbeit bei einer Reihe von Projekten mit ökologischen und sozialen Auswirkungen – und auch unser Engagement, bis 2038 eine kohlenstofffreie Stadt zu werden.“