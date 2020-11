Clear Channel nutzt seine Screens in Zürich zusammen mit Rituals für eine besondere Aktion anlässlich des Night Shoppings am 19.11.2020. Über einen QR-Code an den zwölf Clear Channel-Stelen entlang der Bahnhofstraße können Passanten an einem Gewinnspiel der Luxus-Marke für Beauty- und Pflegeprodukte teilnehmen. Um dabei große Menschenansammlungen vor den Displays zu vermeiden, beginnt die Aktion „Lucy“ bereits im Laufe des Nachmittags zu strahlen.

Die Kampagne wird bis zum Schluss des Night Shoppings um 21.00 Uhr auf zwölf Screens im Herzen von Zürich laufen. Verlost werden Deluxe Adventskalender sowie exklusive Geschenksets von Rituals im Gesamtwert von rund 1850,- Euro. Die Aktion zeigt laut dem Außenwerber nicht nur, wie sich DooH-Kampagnen zeitlich und geographisch gezielt aussteuern lassen. Sondern wie sie in Verbindung mit Mobile eine direkte Interaktion und Absatzmöglichkeiten bieten können.