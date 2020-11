In der Mooncity Vienna E-Mobility Pop-up-Store präsentiert das größte Automobilhandelsunternehmen in Europa ein Erlebniszentrum für E-Mobilität und Ladeinfrastruktur. Der Pop-up in der frequentiertesten Straße Österreichs, der Wiener Mariahilferstraße ist der zweite Store der E-Mobility-Tochter der Porsche Holding. Ende 2019 eröffnete bereits die Mooncity Salzburg.

Die batteriebasierte E-Mobilität ist die im Moment vielversprechendste und in großem Maßstab am schnellsten verfügbare CO2-neutrale Technologie. Um ihr zum Durchbruch zu verhelfen, braucht es ebenso eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur.

Dafür hat die Porsche Holding Salzburg für den österreichischen Markt die Marke Moon gegründet. Bei Moon dreht sich alles um Energiemanagement, von der Bereitstellung bis zur Speicherung und Nutzung von Energie. Moon sieht sich als „enabler“ für die E-Mobilität und deckt als Systemanbieter mit ganzheitlichem Ansatz das gesamte Spektrum ab.

Moon ist Namensgeber für das – neben der Mooncity in Salzburg – zweite Erlebniszentrum für neue und elektrische Mobilität: dem Mooncity Vienna Pop-up-Store. Dazu wurde das Format der Pop-up-Stores gewählt. Diese sind existierende Geschäftslokale, die nur für einige Wochen speziell inszeniert werden. Sie tauchen auf und verschwinden wieder. Die Wiener Mooncity ist noch bis 31.12.2020 in der Mariahilfer Straße 53 geöffnet.

Auf rund 1.500 m2 Fläche präsentiert Moon alle Themen rund um E-Mobilität. Insbesondere können Besucher die aktuellsten Elektro-Neuheiten der Volkswagen Konzernmarken unter einem Dach erleben: vom VW ID.3, über den den Audi e-tron Sportback bis hin zum vollelektrischen Porsche Taycan. Ausgewählte Accessoires aus dem VW Konzern und eine komplett neue, nachhaltig erzeugte Produktlinie von Moon Power Streetwear sowie Elektro-Gadgets ergänzen das Angebot im Freizeit- und Lifestyle Bereich. Im zweiten Obergeschoss befindet sich eine Eventfläche mit rund 185 m2, die eine optimale Plattform für Experten-Talks, Pressekonferenzen und Produktvorstellungen bietet – als virtuelles oder kleines Event unter Einhaltung aktueller Covid-19 Maßnahmen.

Aus Digital Signage Sicht bemerkenswert ist die temporäre Bespielung des Pop-up Stores. So wurden die Fenster der oberen Etagen mit LED verkleidet, die dem Store eine aufmerksamkeitsstarke und dynamisch bespielbare Fassade ermöglicht.

Im Pop-up Store selber bleiben die Fahrzeuge der Star, Ausnahmen sind zwei Videowalls an einem Pfeiler und im Treppenaufgang. Hier setzt die Mooncity auf eine Kombination aus 16:9 und quadratischen Displays.