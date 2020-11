Rund 6.000 seiner gelben Packstationen hat die Deutsche Post DHL derzeit in Deutschland aufgestellt. Bis zum Jahr 2023 will der Paketdienstleister die Zahl auf rund 12.000 Stationen verdoppeln. „Immer mehr Kunden nutzen die Packstation und Bestandskunden nutzen sie immer häufiger. Gerade in der Corona-Krise haben viele Neukunden die Vorteile der Packstation für sich entdeckt, da sie ihre Pakete hier zu jeder Uhrzeit kontaktfrei versenden und empfangen können“, sagt Tobias Meyer, Konzernvorstand Post & Paket Deutschland der Deutsche Post DHL Group.

Zudem sieht DHL großes Interesse seiner Partner, zum Beispiel aus dem Einzelhandel, Personennahverkehr und von Immobilienunternehmen. Sie wollen gerne Packstationen an ihren Standorten aufstellen. „Gerade in Zusammenarbeit mit Nahverkehrsunternehmen kann dadurch ein umweltfreundliches und verkehrsentlastendes System der Paketversorgung entstehen. Wir freuen uns daher, einer wachsenden Zahl an Nutzern den beliebten Service künftig noch flächendeckender zur Verfügung zu stellen“, so Meyer. Weiter Vorteil gerade für Retailer: holt eine Person ihr Paket, bleibt sie vielleicht noch kurz zum Shoppingbummel.

Der Ausbau habe bereits begonnen, so DHL. Zudem wird an zunächst rund 200 Standorten eine rein App-gesteuerte Variante der Packstation getestet. Dieser neue Automatentyp benötigt kein Display und wird ausschließlich mit dem Smartphone bedient. „Wir haben seit Jahresanfang 20 App-gesteuerte Packstationen in Köln und Koblenz intensiv getestet und die Rückmeldung der Kunden ist sehr positiv. Die allermeisten Packstationskunden sind mit der Nutzung von Apps auf ihrem Smartphone bestens vertraut“, erklärt Meyer. Damit greift DHL auch den Trend zu weniger Touch-Technologie im öffentlichen Raum auf, die seit der Corona-Krise in Verruf geraten ist.

„Wir gehen aktuell davon aus, dass von den 12.000 Packstationen im Jahr 2023 voraussichtlich etwa jede dritte eine App-gesteuerte sein wird“, sagt Meyer. Ein Großteil der neuen Automaten ist dabei mit Solarzellen auf dem Dach ausgestattet. Die Packstation 2.0 kann sich so mit regenerativen Energien komplett selbst versorgen. „Da wir keine externe Stromquelle mehr benötigen, können wir die Packstation jetzt auch an Orten aufstellen, wo dies vorher nicht möglich gewesen wäre. Wir werden unseren Service damit noch näher zu unseren Kunden bringen und klimafreundlicher machen“, erläutert Meyer.

Der schnelle Ausbau des Packstationsnetzes ist Teil eines mehrjährigen Digitalisierungsprogramms. Das hatte die Deutsche Post DHL Group im März dieses Jahres vorgestellt. Das Unternehmen investiert vorrangig in neue digitale Services und digitale Verbesserungen bereits bestehender Lösungen im Brief- und Paketbereich.