Mit einer innovativen DooH-Kampagne für die Discounter Aldi Süd & Nord hat ScreenOnDemand (SOD) auf dem Markt ordentlich Interesse für datenbasierte programmatische Kampagnen geweckt. Die Botschaften auf den Screens wurden in Echtzeit basierend auf den Kundenströmen in den Filialen einzeln angepasst. Lukas Flöer, Head of Consulting bei ScreenOnDemand sprach jetzt im Interview mit dem Digital Media Institute DMI über die erfolgreiche Kampagne und die Rolle der verwendeten Technologie für die Zukunft von DooH (Für den Link einfach aufs Bild klicken).

Goldbach übermittelt seine diesjährigen Festtagsgrüße mit einem Augenzwinkern und wünscht in einem charmanten Video ‚Merry Goldmas‘.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Vier kreative Wege für Außenwerbung

Broadsign hat einen interessanten Blog-Eintrag veröffentlicht, in welchem die kanadische DooH-Marketingplattform vier kreative Wege für digitale Außenkampagnen aufzeigt. Im ersten Fall etwa wurden basierend auf den Ticketverkäufen des Moco Museums in Amsterdam unterschiedliche Motive aussgepielt. War die Ausstellung weniger gut besucht, wurde aktiver geworben – und andersrum. So konnte das Museum die Ausgaben für die Kampagne genau regulieren und dem Erfolg anpassen.

Die Kampagne der niederländischen Knab Bank dagegen setzte auf engen Kundenkontakt. Sie fragte die Kunden um Erlaubnis, deren Namen auf einem Billboard zu veröffentlichen – zur Überraschung der Bank wollten fast 15.000 Kunden teilnehmen. Anschließend spielte die Bank eine personalisierte Kampagne in 15 Städten aus. Die Kunden wurden per Mail informiert, wann und wo das auf sie zugeschnittene Motiv zu sehen ist und konnten im Rahmen einer Social Media-Aktion ein Selfie davor knipsen.

Infos zu allen vier außergewöhnlichen DooH-Kampagnen finden sich im Blog-Eintrag auf der Webseite von Broadsign.

Ricoh hat ein neues Video zu seinen Collaboration-Boards veröffentlicht, die seit Ende November in Größen von 55″ bis 75″ verfügbar sind.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

