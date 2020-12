Large-Scale Displays sind das Super-Tool wenn es darum geht, Aufmerksamkeit zu gewinnen, Emotionen zu wecken und gezielt Informationen zu teilen. LED-Hersteller LEDCON Systems aus Rheine bringt mit einer 40qm LED-Wall einen Hauch von Hollywood nach Hürth. Bewegte Mega-Bilder mit persönlicher Ansprache, Service-Tipps und relevante Angebote erreichen die Besucher des Einkaufszentrum Hürth Park in NRW jetzt in Echtzeit. Auch die rund 150 Shops, die am Digital Signage-System partizipieren können, profitieren vom direkten Draht zur Kundschaft.

Ein Jahr Vorbereitungszeit und umfangreiche Vorarbeiten hat der Eigentümer Deka Immobilien (Immobilienfonds WestInvest InterSelect) in das Projekt im Rahmen des umfangreichen Refurbishment des Centers investiert. So wurde die Statik aufwändig geprüft, daraus resultierend die Stahlstreben im Vordach verstärkt, sowie etliche Elektro- und Dachdeckerarbeiten und Aktualisierungen der Brandschutzmaßnahmen vorgenommen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ein Autokran mit 70m Ausleger hob die vormontierte 8 x 5 Meter HD LED-Videowall schließlich Anfang November in zwei Teilen über die Gebäude hinweg in das Atrium.

Wichtig war dem Mall-Eigentümer, trotz allem derzeit gebotenen Abstand nah an den Besuchern des Centers zu bleiben und Vorfreude auf die gesellige Zeit nach Corona zu schaffen. Dann dürfen sich die Hürther etwa auf Live-Übertragungen und Public Viewings auf dem großflächigen Display freuen. LEDCON und SawatzkiMühlenbruch, die den technischen Support übernehmen, waren gemeinsam mit der CNS GmbH für Planung und Ausführung der Installation zuständig. Die externe Vermarktung übernimmt Goldbach.