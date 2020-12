Der heftige Schneesturm am 18. Dezember legte das öffentliche Leben in New York City lahm. Wer trotz Corona-Restriktionen und Unwetter unterwegs sein musste, war auf Live-Informationen angewiesen.

In einem Pilotversuch testet die MTA ePaper Anzeigen an ausgewählten Bushaltestellen in New York City. Die von GDS gelieferten e-Tela Displays verfügen über stromsparende ePaper Displays die ausschließlich über Solarzellen mit Strom versorgt werden. Damit entfallen aufwändige Erdarbeiten die oft weit mehr als die Hälfte der Kosten ausmachen.

Natürlich haben ePaper Displays bisher technologiebedingt ihre Limitationen (keine Farbe, kein Bewegtbild – somit auch keine „Refinanzierung“ durch DooH), aber die einfache und kostengünstige Installation ermöglichen einen Rollout auch jenseits der PR-trächtigen Innenstadt Standorte.

Auch in Europa gibt es zunehmend mehr Verkehrsbetriebe die auch ePaper setzen. So befinden sich an vielen Haltestellen in Malmö / Schweden auch schon ePaper Displays.