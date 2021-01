In der nordschwedischen Provinzhauptstadt Premiere Gävle eröffnet heute mit Coop Mini ein für Schweden neues Supermarktkonzept. Der kleine Pilotstore bietet auf nur 30 Quadratmetern Ladenfläche 400 trockene, gefrorene und gekühlte Artikel des täglichen Bedarfs. Zutritt und Bezahlung erfolgt Tag und Nacht über die Coop-eigene App. Das gesamte Sortiment des Lebensmitteleinzelhändler können Kunden online bestellen und in der benachbarten Click & Collect Abholstation von Coop abholen.

Coop plant weitere Coop Mini in der Region zu eröffnen und zukünftig auch dort zu platzieren, wo es derzeit kein Coop-Geschäft gibt, in dünn besiedelten Gebieten und in touristischen Gebieten, in denen unbemannte Geschäftsmodule rund um die Uhr Lebensmittel anbieten können.

Kurz vor Weihnachten eröffnete Coop bereits einen unbemannten digitalen Experience-Store im Mini-Format in einem Stockholmer Vorort. In hochfrequenter Innenstadtlage testet Coop dort digitale Innovationen, Apps und Abläufe auf 25 Quadratmetern im Alltag.