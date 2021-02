Einmal das höchste Gebäude der Welt mit eigenem Content zu bespielen – das ist nun möglich. Emaar – der Immobilienentwickler des Burj Khalifa und der benachbarten The Dubai Mall – sucht die besten Digital Signage Designs. Der Wettbewerb lief eigentlich nur bis Ende Januar – wurde jetzt aber bis Ende Februar verlängert.

Die Teilnahme ist kostenlos und Einreichungen sind noch bis 28. Februar möglich. Das Gebäude ist 828m hoch und die Medienfassade misst 29.628 Pixel in der Höhe. Was es beim Design zu bedenken gibt in Bezug auf Auflösung und Wirkung steht im Content Creation Manual. Hier ist auch das After Effects Template zum Download verfügbar.

Wer schafft es auf die Fassade des höchsten Gebäude der Welt? Wir freuen uns die kreativen Beiträge zu sehen. Und für alle die es etwas kleiner mögen verweisen wir auf die DMI DooH Creative Challenge die auch Ende kommender Woche ausläuft.