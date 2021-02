Dreh und Angelpunkt sind dabei Daten. invidis traf sich mit Jens Fauth, Geschäftsführer von Experience.One in Berlin. Direkt am alten/neuen Berliner Schloss liegt die Berliner Dependance der Stuttgarter Agentur. Hausherr Jens Fauth nahm sich eine gute Stunde Zeit, um mit invidis über Experience Konzepte und die Rolle von Digital zu sprechen.

Die Agentur wurde von ehemaligen Mercedes Benz Mitarbeitern gegründet und bis heute ist der Konzern mit dem Stern ein wichtiger Kunde. Insbesondere für Mercedes Benz China entwickelt Experience.One digitale Erlebnisse. Vom Konfigurator über die App bis hin zu Store Konzepten.

Auch wenn die Anforderungen oft nach der neusten, größten und schnellsten Technologie fragen, muss Technik zuallererst einfach stabil funktionieren. Technologie ist kein Selbstzweck – sondern eine Plattform, um Experiences auszuliefern. Auch müssen digitale Touchpoints an den richtigen Punkten entlang des Customer Journey platziert sein. Ein Magic Mirror in der Umkleide, der nicht an die Warenwirtschaft angeschlossen ist, ist wenig hilfreich.

Verbraucher erwarten heute einzigartige Experience die den Besuch eines Flagshipstores, Brandcenter oder Messestandes unvergesslich machen. Marken investieren große Summen in neuartige Erlebnisse mit Wow. „Experiences sind das neue Branding“, fasst Jens Fauth passend die Trends zusammen.