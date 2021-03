Es ist wohl die grünste Kampagne seit es Sneaker gibt. Adidas hat seinem ikonischen Sportschuh Stan Smith ein Nachhaltigkeits-Update verpasst: das Obermaterial besteht aus dem Recycling-Material von Adidas Primegreen, die Schnürsenkel aus recyceltem Polyester und die Außensohle aus wiederverwertetem Gummi. Den grünen Gedanken dahinter hat der Sportartikelhersteller auch in seine verschiedenen Kampagnen zum neuen Sneaker aufgenommen.

Etwa den berühmtem Ausspruch eines ziemlich berühmten Froschs: „Es ist nicht einfach, grün zu sein“. So findet sich Kermit von den Muppets sowohl als Motiv auf einem der neuen Modelle, als auch in einem Video-Spot:

Unser Highlight stellt aber die Out-of-Home Kampagne, die derzeit in Deutschland an Bus- und Tram-Haltestellen in Berlin, Hamburg und München zu sehen ist. Die sind laut einem Bericht der TextilWirtschaft nämlich ebenso nachhaltig gestaltet worden wie der Schuh selbst: das Dach ist begrünt, die Werbeplakate bestehen aus einem PVC-freien Material und die UV-Tinte kommt ohne Verdünnungs- und Lösemittel aus. Auffallend ’naturnah‘ sind auch die hölzernen Wandgemälde, die neben den Plakaten hängen. Sie zeigen den Schriftzug „Stan Smith, Forever“ aus echtem Moos.

Das verwendete Holz stammt dabei von Fehlproduktionen eines Laubholzsägewerks. Der Strom für die Beleuchtung und Werbeträger kommt zudem entweder aus erneuerbaren Quellen oder wird nachträglich kompensiert. Die Kampagne soll zeigen, dass auch traditionelle Marketingmaßnahmen nachhaltig sein können.