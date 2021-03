Die Apotheken und Drogerien Genossenschaft TopPharm ist die größte unabhängige Gruppierung von Apotheken in der Deutschschweiz. Künftig sollen Anbieter von rezeptfreien Medikamenten und externe Werbetreibende in den rund 120 selbständigen Apotheken auf Displays werben können. TopPharm beauftragte dazu Advertima mit der Realisierung eines AI-gesteuerten und zielgruppenorientierten Digital Signage-Netzwerks. Bis Juni 2021 werden die Apotheken mit insgesamt 240 smarten Displays ausgestattet, schlüsselfertig mit allen Funktionen eines modernen DooH-Netzwerks. Advertima arbeitet dafür mit den Branchenexperten Cingerine, Adtrac, B+T Bild+Ton AG und Freaky Swep zusammen.

Der neue Werbekanal verschafft TopPharm nicht nur eine neue Einnahmequelle, sondern stärkt gleichzeitig das Medienangebot und stellt Besucheranalysen zur Verfügung. Möglich macht das die AI-basierte 3D-Computer-Vision-Technologie von Advertima, die umfangreiche Echtzeitdaten über das tatsächlich vorhandene Publikum liefert. Weiterer Baustein ist das automatisierte Adtrac Campaign Tool, dass die Werbetreibenden direkt mit den Besuchern und Passanten vor den Apotheken verbindet. So ist zielgruppenorientiertes Targeting in Echtzeit basierend auf Alter und Geschlecht der Kunden möglich, was den ROI für Kampagnen erhöht.

„Advertima, Cingerine und Adtrac ermöglichen es uns, an der Spitze der Innovation zu bleiben und zu einem bevorzugten Kanal für die Werbebranche im Bereich rezeptfreie Medikamente zu werden“, so Kevin Eggli, Leitung Marketing & Kampagnen bei TopPharm. „Dank künstlicher Intelligenz ist unser Mediengeschäft für Digital Signage-Netzwerke ganz einfach umsetzbar. Das verschafft uns einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil und verbessert gleichzeitig das Kundenerlebnis in unseren Geschäften.“