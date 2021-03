DooH Österreich Infoscreen zaubert ein Lachen in die Öffis

Seit über 25 Jahren haben die ROTEN NASEN Clowndoctors Erfahrung darin, wie man Krisen mit Humor bekämpft. Der österreichische Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen in Rehabilitationszentren, Pflege- und Krankenhäusern mit speziell ausgebildeten Clowns wieder Hoffnung und Lebensmut zu schenken. Im ersten Lockdown wurden die plötzlich verbotenen persönlichen Kontakte durch Online-Visiten und andere kreative Alternativen ersetzt. Von dieser besonderen Expertise in der Krisenbekämpfung profitieren nun auch die Fahrgäste der Öffis in einigen österreichischen Städten.

Infoscreen hat mit den Clowndoctors neue humorvolle redaktionelle Formate entwickelt, die in den nächsten drei Wochen auf den gut 3.300 Screens des Fahrgast TV-Senders zu sehen sein werden. „Lachen ist eine Krisenmedizin mit ansteckenden Nebenwirkungen wie guter Laune und Durchhaltevermögen. Das wollen wir allen Öffi-Nutzern vermitteln“, erklärt ROTE NASEN Clowndoctors-Geschäftsführerin Ivana Bacanovic. Neu im Programm sind etwa „Die Welt in Zahlen“, „Für helle Köpfe“ und „Quiz“ mit Wissenswertem und Skurrilem rund ums Lachen und Humor. Besonders ist auch das von Infoscreen selbstentwickelte Format „Lach mal wieder“, das die eigenen lachenden Mitarbeiter zeigt. Dazu wird stets eine motivierende oder humorvolle Anekdote eingeblendet.

Insgesamt will Infoscreen rund ein Viertel seiner Sendezeit dem Thema Lachen widmen. Die gemeinsame Humor-Offensive soll auch der täglichen Arbeit der ausschließlich über Spenden finanzierten Clowndoctors zugutekommen. „Natürlich hoffen wir, dass diese gemeinsame Aktion die Markenbekanntheit der ROTEN NASEN stützt und Rückenwind für die Spendenbereitschaft bringt“, sagt Bacanovic. Deshalb sind im Programm auch immer wieder klassische Imagespots zur sehen, in denen die ausnahmslos unentgeltlichen Leistungen der Clowndoctors thematisiert werden.