JCDecaux hat in Sydney für eine Parade der LGBTQI+ Community eine besonders glamouröse DooH-Stele installiert. Der Sonderbau ist mit einer wetterfesten Perücke im Stil einer Drag-Queen geschmückt und zählt den Countdown bis zum Festival am 6. März runter.

Groß, bunt, glamourös – Das Creative Solutions-Team von JCDecaux hat eine DooH-Stele mit einer besonderen Frisur versehen, die an die Perücken von Drag-Queens angelehnt ist. Die Aktion in der Oxford Street in Sydney ist ein Beitrag des Außenwerbers zur Schwulen und Lesben Mardi Gras am 6. März. Zur Parade werden mehr als 5.000 Teilnehmer der LGBTQI+ (Lesbian, Gay, Bi, Trans, Queer, Intersex) Community erwartet. Für das Karnevalfest treten mehr als 100 verschiedene Gruppen der Gemeinschaft auf und zeigen Flagge für mehr Toleranz und gleiche Rechte unabhängig der sexuellen Orientierung.

„Bei Mardi Gras geht es nicht nur um die Parade – obwohl die sicherlich absolut fantastisch ist. Es geht um die Anerkennung der verschiedenen Standpunkte, Gesinnungen und der Vielfalt der LGBTQI+ Community. Als langjährige Unterstützer der Veranstaltung begrüßen wir stolz die Möglichkeit, ein tieferes Bewusstsein für die Tiefe und Vielfalt unser Gesellschaft zu schaffen – und durch den Humor der Perücke zu stärken“, sagt Ashley Taylor, Leiter Creative Solutions bei JCDecaux.

Das Event findet normalerweise in der Oxford Street statt. In diesem Jahr muss die Parade allerdings auf den Sydney Cricket Ground umziehen. Dennoch wurde gezielt eine Stele am ikonischen Original-Schauplatz der Veranstaltung für die Frisur gewählt. Sie zeigt bis zum 7. März Infos zur neuen Location und zählt die Tage runter.