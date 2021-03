Data Modul hat eine Kooperation mit E Ink, dem weltweit größten Hersteller von ePaper-Produkten und -Technologien, bekannt gegeben. Neben den Standard-Displays von E Ink führt Data Modul künftig auch dessen Segment- und Aktivmatrix-Displays im Portfolio, mit denen kundenspezifische Produktdesigns realisiert werden können. Die Displays sind in Größen von 1,10″ bis 42″ erhältlich und zeichnen sich nicht nur durch eine breite Farbpalette, sondern auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten aus.

ePaper-Displays haben einen hohen Kontrast, bieten eine gute Ablesbarkeit sowohl in hellen als auch in dunklen Umgebungen und sind äußerst stromsparend, da sie bistabil sind und nur für den Bildwechsel Strom benötigen. Das macht die Technologie besonders interessant für Anwendungen, die mit Batterien betrieben werden oder für die nur wenig elektrische Energie wie zum Beispiel durch Solar-Panels zur Verfügung steht. Hinzu kommt, dass sie aufgrund ihrer reflektiven Display-Technologie und bei ausreichendem Umgebungslicht aus allen Richtungen und Winkeln gut ablesbar sind. Das macht sie nicht nur ideal für großflächige Digital Signage oder digitale Outdoor Anzeigen etwa an Bushaltestellen. Die Technologie kommt auch immer öfter im medizinischen Umfeld sowie im Bereich Smart Life zum Einsatz.

Die E Ink-Displays sind bei Data Modul in den Farben schwarz/weiß, schwarz/weiß/rot, schwarz/weiß/gelb sowie als farbige Displays mit Gelb/Orange als Farbton oder als „full color“ ePaper erhältlich. Weitere Infos zu der Technologie und den angebotenen Displays stellt Data Modul auf seiner Webseite zur Verfügung.