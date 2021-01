Um seine Fahrgastinformationen modern und gleichzeitig energieeffizient zu zeigen, hat Abu Dhabi in der gesamten Stadt auf ePaper von Papercast umgestellt. An 175 Bushaltestellen an den geschäftigsten Orten und Sehenswürdigkeiten der Stadt wurden die alten Papierfahrpläne durch die solarbetriebene digitale Beschilderung ersetzt. Der Hersteller lieferte für das Projekt 100 einseitige sowie 75 Doppel-ePaper in 13″ mit 20 Watt Solarmodulen.

Die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ist in den letzten Jahrzehnten enorm gewachsen. Das Verkehrsministerium musste darum viel in ein modernes Verkehrsnetz investieren. Mit den ePapern als Lösung konnten die Planer dabei sowohl den Gedanken der Nachhaltigkeit erfüllen als auch Kosten sparen, wie sie etwa für ein deutlich aufwändigeres System mit Digital Signage-Displays fällig gewesen wären.

Außerdem können die ePaper gerade am Golf ihre Stärke ausspielen: gute Lesbarkeit auch bei direkter Sonnenlichteinstrahlung. Der Vorteil von „solarbetrieben“ ergibt sich wohl ebenfalls von selbst.

Die Technologie sieht dabei auch wie echtes Papier, wie dieses Video zeigt:

Die Wahl fiel auch wegen der unkomplizierten Installation auf ePaper. Die Displays brauchen weder für Strom noch für Daten ein Kabel (abgesehen von der Verbindung zum Solarmodul). Im Umfeld muss lediglich ein Sender/Empfänger, etwa an dem vorhandenen Mast oder der Bushaltestelle selbst installiert werden – Der dann aber auch gleich mehrere der umweltfreundlichen Anzeigen bespielen kann.