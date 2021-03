Das Lago Shopping-Center in Konstanz nahe des Bodensees bietet ein urbanes und modernes Shopping-Erlebnis mit exklusivem Seefeeling. Auf der Suche nach einem zusätzlichen Wow-Effekt beauftragte das Center die in Luzern ansässige ScreenFOODnet damit, eine exklusive Lösung zu entwickeln. Das Ziel: die wundervolle Umgebung der Region – Bodensee, Berge, Jahreszeiten und Wetter – in die stimmungsvolle Atmosphäre im Center einbringen. Der Integrator installierte daraufhin eine vier mal sieben Meter große LED-Videowall, abgehängt im großen Lichthof bei Glasaufzug und Rolltreppen.

Die Luzerner liefern auch den Content, der an das Marketingkonzept des LAGO Shopping-Centers angeglichen wurde. So sind neben aktuellen Werbekampagnen etwa kreativ inszenierte und animierte Bilder mit visuellem Bezug zum Bodensee zu sehen, begleitet von passenden Toneffekten. Der Content greift dabei auch Jahreszeiten und Events auf und passt sogar zur jeweils aktuellen Dekoration.