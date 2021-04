Der japanische Elektronikkonzern arbeitet bereits seit einigen Jahren an seiner Projection Mapping-Technologie mit integriertem Tracking von Personen und Gegenständen in Echtzeit. Dabei werden Bilder mit hoher Genauigkeit auf sich schnell bewegende Objekte projiziert. Bisher gab es die Technologie in Form erster Prototypen nur bei einigen speziellen Events zu sehen. Heute hat Panasonic allerdings im Rahmen des Online-Events „reCREATE, reLIVE, reLAUNCH“ nicht nur den aktuellen Entwicklungsstand vorgeführt, sondern auch angekündigt, das erstaunliche System jetzt für Kreative zur Verfügung zu stellen.

Dazu bringt Panasonic Visual System Solutions ein lizenzbasiertes Software Development Kit für den PT-RQ35K Projektor. Der bildet in Kombination mit einem Infrarot-Strahler, einer Kamera, einem Marker und einem Content-Server das Echtzeit-Tracking Projection Mapping System. Kreative können sich damit selbst an hybriden Welten probieren, etwa für den Einsatz in Produktionsfirmen oder bei Live-Entertainment-Events, Themenparks und Museen.

„Mit dieser bahnbrechenden Echtzeit-Technologie sind die kreativen Möglichkeiten endlos“, sagt Hartmut Kulessa, European Marketing Manager bei Panasonic Business. „Ich habe gesehen, wie Logos und Bilder perfekt auf sich schnell bewegende Basketbälle projiziert wurden, während sie über den Platz flogen. Und tolle visuelle Effekte, die jede Bewegung von Künstlern verfolgten, während sie sich schnell über eine Bühne bewegten. Diese Lösung ist ideal für ortsgebundene Entertainment Locations, die mit aufregenden neuen immersiven Erlebnissen Besucher anlocken wollen. Genauso für Produktionsfirmen, die innovative neue Videowerbung und Marketingkampagnen erstellen wollen.“

Das Kit ermöglicht es dem 3-Chip DLP-Laserprojektor, 240Hz HD-Signale zu verarbeiten und auszugeben. Durch die schnellen Bilder mit einer Latenz von nur 5ms wird virtuelles Echtzeit-Tracking mit einer präzisen Positionskalibrierung möglich. Durch das Hinzufügen einer speziellen Software aus dem Kit auf den Content-Server können die Bilder zudem über eine einzige Kabelverbindung zwischen Projektor und Content-Server einfach auf einem bewegten Objekt oder einem Darsteller abgebildet werden. Bewundern lässt sich die Technologie unter anderem in den neuen Illuminarium Experience Centern, die gerade in den USA entstehen und über die wir im Rahmen der CES 2021 bereits berichtet haben.