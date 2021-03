Intelligente Umkleidekabinen, Digital Signage-Stelen als Wegweiser und Infopoints, LED-Walls, Click-and-Collect und und und – Der Breuninger Flaghship-Store in Nürnberg ist ein Paradebeispiel für modernen Omnichannel Retail. Das Projekt, für das die Technologiepartner MuSe Content und 3d-berlin vr solutions veranwortlich zeichnen, wurde jetzt mit dem Retail Technology Award (reta) für die beste Customer Experience ausgezeichnet. Die Awards des EHI Retail Institute ehren 2021 zum 14. Mal die Umsetzung herausragender und innovativer Technologielösungen im Handel. MuSe feierte den Award auch gleich mit einem kurzen Video.

In fünf Kategorien stand ein ganzes Feuerwerk an innovativen Technologie-Lösungen zur Wahl, die internationale Handelsunternehmen und ihre „Top Supplier“ gemeinsam entwickelt und umgesetzt haben. In jeder Kategorie gibt es jeweils drei Gewinner. Neben Breuninger ging ein weiterer „Best Customer Experience“-Award etwa an die Teo Mini-Stores von Bio-Lebensmittelhändler Tegut. Die kleinen autonomen Filialen sind bestückt mit moderner Retail-Technologie und finden mehr und mehr Verbreitung.

Aller Gewinner der reta-Awards in der Übersicht:

Best Customer Experience

Küchenquelle – Mixed Reality-Lösung ‚Rooms‘ von Island Labs erstellt Küchen via Hologramm

– Mixed Reality-Lösung ‚Rooms‘ von Island Labs erstellt Küchen via Hologramm Breuninger – Moderner Omnichannel Flagshipstore mit Technologie von MuSe Content und 3d-berlin vr solution

– Moderner Omnichannel Flagshipstore mit Technologie von MuSe Content und 3d-berlin vr solution Tegut – autonomer Mini-Store Teo

Best Instore Solution

Billa/Merkur – Entwickelten eine Smart Shelf-Lösung, die erkennt, wenn Produkte entnommen werden

– Entwickelten eine Smart Shelf-Lösung, die erkennt, wenn Produkte entnommen werden Edeka Oertwig – Hat smarte POS-Systeme ‚Scan Mate‘ installiert mit 360-Grad-Scanner zum SB-Check Out von ITAB und GLORY

– Hat smarte POS-Systeme ‚Scan Mate‘ installiert mit 360-Grad-Scanner zum SB-Check Out von ITAB und GLORY Rohan Pharmacy – Kombiniert in seinem Outlet digitale Shelf-Labels mit Kameras von SES-imagotag, um seine Lager-Logistik zu überwachen

Best Enterprise Solution

BabyOne – Entwickelte eine eLearning-Plattform für interne Schulungen seiner Mitarbeiter

– Entwickelte eine eLearning-Plattform für interne Schulungen seiner Mitarbeiter E.Leclerc – Setzt auf eine Plattform-Lösung von Alkemics, um seinen Lieferanten genaue Infos über ihre Produkte und Preise bereitzustellen.

– Setzt auf eine Plattform-Lösung von Alkemics, um seinen Lieferanten genaue Infos über ihre Produkte und Preise bereitzustellen. Fressnapf – Haben einen smarten Assistenten Namens ‚MIA‘ entwickelt, der Mitarbeiter in den Filialen unterstützt

Best Connected Retail Solution

INTERSPORT – Nutzt die Omnichannel-Lösung OMS OneStock, um die Lagerbestände der Filialen zu vereinheitlichen und online in seinem Shop anzubieten

– Nutzt die Omnichannel-Lösung OMS OneStock, um die Lagerbestände der Filialen zu vereinheitlichen und online in seinem Shop anzubieten ROSE Bikes – Haben in Zusammenarbeit mit ROQQIO Commerce Solutions eine skalierbare Omnichannel-Lösung implementiert

– Haben in Zusammenarbeit mit ROQQIO Commerce Solutions eine skalierbare Omnichannel-Lösung implementiert Salling Group – Implementierten eine neue E-Commerce-Struktur, die auf fortschrittlicher UX, Headless Commerce (Commercetools), Headless CMS (Magnolia), Microservices und APIs basiert.

Best AI & Robotics Application

IKEA – Entwickelten in Zusammenarbeit mit Diebold Nixdorf und Checklens ein AI-basiertes System, das automatisch Scanfehler an SCO-Terminals erkennt

– Entwickelten in Zusammenarbeit mit Diebold Nixdorf und Checklens ein AI-basiertes System, das automatisch Scanfehler an SCO-Terminals erkennt MediaMarktSaturn – Entwickelten gemeinsam mit Retresco eine intelligente Software-as-a-Service-Lösung, die aus technischen Produktattributen automatisch Texte generiert für Beschreibungen

– Entwickelten gemeinsam mit Retresco eine intelligente Software-as-a-Service-Lösung, die aus technischen Produktattributen automatisch Texte generiert für Beschreibungen SanLucar Obst & Gemüse Handel – Hat in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Digitalisierungsexperten Barcotec einen intelligenten Kühlschrank entwickelt

Weitere Infos zu den Gewinnern und ihren prämierten Ideen und Lösungen gibt es hier. Am 15. März werden die diesjährigen reta-Gewinner sich und ihre Projekte im Rahmen der EHI Innovation Days ab 14 Uhr auch nochmals vorstellen. Die Anmeldung zu den EHI Innovation Days ist unter diesem Link möglich.