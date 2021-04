Green City Clear Channel begrünt Wartehallen in Gent

Auf den Bildern wirken die Gründächer Clear Channels für die Buswartehäuschen in Gent zwar weniger modern als etwa bei Konkurrent JCDecaux, der auch Filter- und Belüftungssysteme integriert, aber sie erfüllen ihren Zweck: sie fördern die Artenvielfalt, bieten Schutzräume für Insekten in der Stadt, halten Regenwasser und kühlen die City an heißen Tagen ab. Für das Pilotprojekt wurden vier Standorte zur kleinen City-Oase ausgebaut, weitere sollen folgen.

„Städte sehen sich deutlichen Veränderungen im Zusammenhang mit der zunehmenden Verstädtung gegenüber. Während die Betonwüsten zunehmen, darf die Natur dabei nicht vernachlässigt werden“, betont Béatrice Moës, Development Director von Clear Channel Belgien. „Es liegt als Unternehmen, dass im öffentlichen Raum agiert, auch in unserer Verantwortung, das städtische Umfeld aktiv zu verbessern und für unser aller Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Darum arbeiten wir immer enger mit Städten und ihren Stakeholdern zusammen, um intelligente und grüne Lösungen mit einem echten Mehrwert zum Nutzen der Bürger anzubieten.“