Es ist ein leiser Startschuss für Bayerns neue größte Decathlon Filiale: Über den Click & Collect Abholservice können online bestellte Sportartikel in der Filiale in Unterföhring noch am gleichen Tag abgeholt werden. Bis Sportfans in und um München den neuen Standort in Unterföhring so richtig erkunden dürfen, müssen sie sich aufgrund der ungewissen Pandemie-Entwicklungen allerdings noch gedulden.

Trotz der weiterhin geltenden Beschränkungen hofft Decathlon auf eine baldige Öffnung in Unterföhring. Auf 6.700 m² Verkaufsfläche bietet der französische Sportartikelhändler über 46.000 Sportartikel an, 55 Mitarbeiter stehen zur Beratung bereit. Die in einem ehemaligen Marktkauf untergebrachte Filiale (direkt neben dem größten Genußmarkt Münchens) ist bereits der 80. Standort von Decathlon in Deutschland.

Aus Digital Signage Sicht ist der Decathlon-Markt sicherlich keine Überraschung. Wie alle anderen neuen Filialen befinden sich einige von Decke abgependelte Philips-Displays oberhalb vom Hauptgang die aktuelle Angebote und Dienstleistungen bewerben. Am Eingang und in Highlightzonen setzt Decathlon auf simple Displayständer mit sichtbar von der offenen Decke-hängenden Stromkabeln. Das geht viel hübscher und wirkt wie Digital Signage der ersten Generation.

Viel interessanter ist der Fakt, das selbst ein Discount-Einzelhändler wie Decathlon nicht mehr ohne Digital Signage auszukommen scheint. Dynamische Kommunikation am Point of Sale – auch bekannt als Digital Sigange – hat seinen Weg in die selbst nüchternsten Retail-Konzepte gefunden: nicht nur bei Decathlon, sondern auch bei den Lebensmitteldiscounter Aldi und Lidl oder den Discount Haushaltswaren Filialen von Miniso.