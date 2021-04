WCLC möchte das Spielerlebnis in den Filialen seiner Agenturen weiter ausbauen und mit interaktiven Displays eine attraktive, moderne Spielumgebung schaffen. Die staatliche Lotterieorganisation, die Lotterie- und Glücksspielaktivitäten in den kanadischen Provinzen Alberta, Saskatchewan und Manitoba sowie in drei angrenzenden Territorien durchführt, investiert stark in Digital Signage um die Marke aufzuwerten und zu modernisieren.

Ziel ist es ein nahtloses Spielerlebnis über alle digitalen Plattformen und an stationären Annahmestellen bieten können. Die interaktiven Informationsdisplays sollen den Kunden Zugang zu Spielen, Spieltipps, Ergebnissen und Auszahlungen geben. Wenn die Displays nicht von Kunden genutzt werden, zeigen sie Marketing-Content für verschiedene Spiele und Kampagnen.

Die schwedische MultiQ ist Spezialist für kleinformatige Touchdisplays insbesondere bei Lotteriebetreibern und im klassischen Einzelhandel wie bei IKEA.

„Die Erwartungen der Spieler an ein modernes Spielerlebnis bedeuten, dass der Glücksspielmarkt nun die gleiche digitale Reise durchläuft, die wir im übrigen Einzelhandel beobachten. Mit modernen, innovativen Lösungen schafft WCLC ein attraktives Kundenerlebnis in den Filialen seiner Agenten. Unsere Partnerschaft mit Scientific Games eröffnet uns weitere Marktchancen weltweit“, sagt Henrik Esbjörnson, CEO von MultiQ.