Die LVMH-Tochter Sephora plant für das laufende Jahr die größte Filialexpansion in der 21-jährigen Geschichte des Einzelhändlers in den USA. Eröffnet werden mehr als 60 freistehende Stores und 200 Shop-in-Shop Standorte in Supermarktfilialen der Handelskette Kohl’s. Nach einem Jahr, in dem der E-Commerce die Einzelhandelslandschaft dominierte, soll die Eröffnung von mehr als 260 stationären Filialen das Vertrauen von Sephora in die Zukunft des stationären Einkaufserlebnisses signalisieren. Mit dem Fokus auf den Shop-in-Shop Ausbau an Standorten außerhalb von Einkaufszentren will Sephora sich auch für Beauty-Kunden im ländlichen Raum zugänglicher machen.

Diese mehr als 60 freistehenden Filialen zeichnen sich durch das markentypische architektonische und visuelles Design aus, das sich auf die klassische Sephora-DNA, die Optik und die Haptik konzentriert, sowie durch neue Beleuchtungsmaßnahmen für ein besseres Schönheitserlebnis.

Desweiteren kooperiert Sephora mit der Supermarktkette Kohl’s zusammen. In 200 Hypermärkten eröffnet Sephora noch in diesem Jahr Shop-in-Shops. Die Sephora at Kohl’s-Filiale sind eine voll ausgestattete Premium-Beautystore und bieten auf jeweils 250 Quadratmetern den typischen Sephora-Look und die Produktauswahl über 100 Make-up-, Hautpflege-, Haar- und Duftmarken.

Das Omni-Channel Business von Sephora, das im Jahr 2020 Rekordumsätze im Online-Geschäft verzeichnete, bleibt eine Priorität für den Einzelhändler, da Beauty eines der interaktivsten Retailerlebnisse ist und das Experience in stationären Geschäften ein entscheidender Teil der Shopper Journey ist.