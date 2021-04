E Ink ist bekannt für seine Schwarz-Weiß-Tintenplattformen mit zwei Partikeln, die Anwendungen von eReadern bis hin zu Transportbeschilderungen unterstützen. Im Jahr 2013 brachte E Ink ein Drei-Partikel-System auf den Markt, inzwischen gibt es die Displays mit der elektronischen Tinte auch mit vier Partikeln. Die neue Generation E Ink Spectra 3100 macht dabei laut Hersteller nochmal einen großer Schritt vorwärts in der Technologie.

So verfügen die neuen Modelle über eine verbesserte Aktualisierungszeit und einen erweiterten Temperaturbereich auch für Kühlzonen. Darüber hinaus wird Spectra 3100 in Panels mit einem aktualisierten All-in-One-Treiber-IC angeboten, der Premium-ESLs (Electronic Shelf Label) mit höherer Auflösung (bis zu 600 x 448 Pixel) in verschiedenen Größen unterstützt. Neu ist auch der Blinkmodus, der auf Wunsch beim Wechsel der Bilder aktiviert werden kann und für noch mehr Aufmerksamkeit sorgen soll. Entwickelt wurde die neue Generation gemeinsam mit SES-imagotag und Pricer.

Die Zahl der energieeffizienten Displays mit ePaper-Technologie hat an den Regalen von Einzelhändlern weltweit exponentiell zugenommen, betont E Ink. Mit den digitalen Labels lassen sich Kundenexperiences ohne viel Aufwand für Mitarbeiter aufwerten, etwa durch die systemweite Preisauszeichnung und automatische Aktualisierungen. Da sich der Einzelhandel sowieso immer mehr in Richtung Automatisierung und Click-and-Collect-Einkaufsmodelle bewegt, bieten ESL-Etiketten eine wertvolle Möglichkeit zur Kommunikation mit den Kunden. Typische ESL, die E Ink-Displays verwenden, haben dabei eine Lebensdauer von mehreren Jahren mit einer einzigen Knopfzellenbatterie.

Regaletiketten als Premium-Werbefläche

„Spectra 3100 bietet Einzelhändlern und Marken die Möglichkeit, in Zukunft ESLs mit höherer Auflösung, lebendigen Farben und reichhaltigen Inhalten einzusetzen“, sagt Andreas Rössl, Group CTO von SES-imagotag. „So können etwa Marketingkampagnen nahtlos über alle Kanäle hinweg mit unserer VUSION Retail IoT Cloud Plattform synchronisiert werden. Wir führen derzeit Pilotversuche mit Kunden in Europa und Asien durch und können bereits die Vorteile dieser Premium-ESL-Reihe erkennen, wenn es darum geht, die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen und klare Produkt- und Marketingbotschaften zu vermitteln, um den Umsatz zu steigern.“