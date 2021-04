Vielseitig, benutzerfreundlich und optisch ein Hingucker – jetzt mit Auszeichnung. Der „Prowise Touchscreen Ten“ hat einen Red Dot Desgn Award 2021 für zukunftsweisende Produkte gewonnen. Die Niederländer freuen sich sehr über die Auszeichnung des Touchscreens, der von Prowise komplett in Eigenregie entwickelt wurde. Das ganze Design stammt aus Budel, von der ersten Idee bis zum fertigen Entwurf. Neben dem Red Dot ist das Display auch weiterhin im Rennen um den iF DESIGN AWARD 2021. Für Prowise zeigt das: die Lösung kommt an.

Beim Design des Touchscreen Ten dreht sich alles um „Privacy by Design“ und „Form meets Function“, erklärt der Hersteller. Bei der Entwicklung wurden ein robustes und zuverlässiges Äußeres mit Datenschutz und Funktionalität schon von Anfang an zusammengebracht. Die direkt in die Glasscheibe eingearbeitete Nanotextur etwa reduziert nicht nur Reflexionen, sondern auch die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken. Und das, ohne dabei die Kontrast- oder Helligkeitseinstellung zu beeinträchtigen. Die Lautsprecher sind versteckt im Bildschirm eingelassen, was für ein schlankes Design bei gleichzeitiger guter Soundqualität sorgt. Auch auf die Verwendung verschiedener, optisch störender Anschlüsse an der Vorderseite des Bildschirms wurde um der Optik willen bewusst verzichtet.

„Dass sich Prowise in einem so starken Teilnehmerfeld durchsetzen konnte, spricht für die hervorragende Qualität Ihres Produktes“, schreibt Professor Dr. Peter Zec, Gründer und CEO von Red Dot. Eine Auswahl weiterer Gewinner des Red Dot Awards: Produktdesign 2021 findet sich hier. Die komplette Liste wird online am 21. Juni auf www.red-dot.org publiziert. Ab diesem Tag werden die Siegerprodukte auch im Red Dot Design Museum in Essen ausgestellt.