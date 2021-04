Der Essener AV-Distributor ITZ bietet bereits seit 2009 die professionellen Display-Lösungen von Samsung an. Das Unternehmen berät und unterstützt Fachhandelskunden bei der Planung, Anschaffung, Installation und Wartung von Monitoren und Displays aller Art. Mit der jetzt geschlossenen neuen Vereinbarung erweitert ITZ sein Angebot auch um die Samsung LCD-Monitore für Büro, Homeoffice und Freizeit. Das sei ein großer Vorteil für den Distributor betont CEO Peter Heinrichs, denn insbesondere das letzte Jahr habe den hohen Bedarf an professionellen Monitor-Lösungen verdeutlicht.

Mit der Aufnahme des Full-Service-Distributors in das bisher aus sieben Handelspartnern bestehende Netzwerk für LCD-Monitore reagiert Samsung nämlich auch auf die hohe Nachfrage nach Bildschirmen für Freizeit und Arbeit. Der Bedarf an Monitoren ist durch die Verlagerung etlicher Arbeitsplätze in das eigene Heim stark angestiegen. Auch bei den Gaming-Monitoren verzeichnete Samsung in den vergangenen Monaten ein großes Nachfrageplus. Insgesamt konnte der Markt für Computer- und Videospiele sowie die dazugehörige Hardware im vergangenen Jahr in Deutschland ein Wachstum von +32% verzeichnen.

„Samsung ist für uns schon viele Jahre ein zuverlässiger Partner. Wir sind stolz, nach den Jahren der erfolgreichen Zusammenarbeit in den Bereichen Smart-LCD-Signage, Hospitality-Displays und LED-Signage unseren Kunden nun ein weiteres gerade jetzt wichtiges Produktsegment anbieten zu können“, so Heinrichs. Mit den neuen Produkten im Angebot, etwa den neuen S- und SU-Business-Monitor-Serien, führt ITZ jetzt das komplette Display-Portfolio von Samsung.