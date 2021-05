Erst Werbung, dann ein Blick ins Innere: Die Café-Kette Crown testet in Singapur derzeit den Protoypen eines innovativen Roboter-Baristas. Der Kiosk ist Teil eines Pilotprojekts für Digitalisierung und Automatisierung und wurde von LG mit einem transparenten OLED als Front ausgestattet.

Das Display im Zentrum des kleinen Containers zeigt die meiste Zeit Werbung, dient aber gleichzeitig auch als Schaufenster. Beginnt der Robo-Barista – der übrigens auf den Namen „Ella“ hört, nach der Frau des Crown Geschäftsführers – mit der Arbeit, wird das Display durchsichtig und gibt Einblick in die Zubereitung.

Der Kiosk befindet sich derzeit noch in der Entwicklung, soll aber vielleicht bald schon groß ausgerollt werden. Der Einsatz eines Robo-Baristas soll dabei die physische Interaktion angesichts der Coronavirus-Pandemie reduzieren. Bestellt werden kan entweder über Touchdisplays an der Seite oder via App und QR-Code-Scan.

Geplant ist, ähnliche automatisierte Kiosk im ganzen Land an Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen und Flughäfen aufzustellen. Ob die allerdings alle mit auch mit transparenten OLED bestückt werden sollen, ist nicht bekannt. Ein interessanter Use-Case für transparente Displays ist der Robo-Café-Kiosk aber allemal.