DMI Nachwuchspreis Socke vs. Influencer – Auf das Medium kommt es an

Influencer-Marketing ist In. Wer junge Zielgruppen ansprechen will, braucht starke Testimonials, ob Rapper Kanye West, Celebrity Kendall Jenner oder Street-Art Künstler Banksy. Oder einfach nur das richtige Medium, nämlich DooH. Dann könnte jede Käsereibe, jede Socke, jede Schraube, jedes Hühnerei und jedes handelsübliche Pflaster zum Stadtgespräch werden – So lautet zumindest die humorvoll gemeinte Botschaft der Gewinnerkampagne des „Talents on Screen“ des Digital Media Institute (DMI) der Kreativtalente Sophia Cordes und Sonja Zimmerli.

Mit ihrer charmanten Idee, Influencer-Marketing gegen das Medium DooH antreten zu lassen, überzeugten die beiden die Jury des Wettbewerbs für junge Kreative. Die Aufgabe war es, eine Kampagne zu entwickeln, die Marketing-Entscheider von DooH begeistert. Das ist den beiden gelungen, die der Überzeugung sind, dass DooH eher eine tolle Ergänzung denn Konkurrenz zu dem in der Kampagne mit einem Augenzwinkern thematisierten Influencer Marketing sei.

Sie entwickelten die Kampagne im Oktober vergangenen Jahres während eines Praktikums bei der Hamburger Kreativschmiede Grabarz & Partner. Sophia Cordes arbeitet dort inzwischen als Junior Art Director, Sonja Zimmerli bei Jung von Matt. „DooH ist reichweiten- und aufmerksamkeitsstark, schnell, treffsicher und an allen relevanten Touchpoints vertreten“, sagt DMI-Geschäftsführer Frank Goldberg. „Diese eher abstrakte Stärke macht die Kampagne nun sichtbar – auf humorvolle Weise und mit einer Kreation, die reduziert und auffällig zugleich und somit perfekt auf das Medium Digital Out of Home und seine Rezeptionsbedingungen abgestimmt ist“.

Zu sehen wird die Gewinnerkampagne ab Mitte Mai sein. Dann läuft die Kampagne im ersten Schritt auf den Screens von Cittadino/Goldbach, Executive Channel Network, Neo Advertising, Ströer, Taxi-Ad, Deutsche Hochschulwerbung, UNICUM TV, im Fahrgastfernsehen von mcrud und am Flughafen Stuttgart. Ebenso bei TV-Wartezimmer, das unter der Federführung von Christian-Georg Siebke die Produktion der Spots übernommen hat.