„Vegas Means Business“ lautet die erste Botschaft auf dem neuen gut 9.300 qm großen Mega-Screen des ‚Resorts World Las Vegas‘ am Las Vegas Strip. Das Casino-Hotel selbst ist seit gut sieben Jahren im Bau, soll aber in diesem Sommer nach mehreren Verschiebungen endlich eröffnet werden. Der Komplex wird ein Casino, drei Hotels, ein Theater, einen Nachtclub sowie verschiedene weitere Unterhaltungs- und Shoppingmöglichkeiten als auch Restaurants fassen. Die beiden Screens an der Außenfassade, nur einige der Digital Signage-Installationen des Projekts (dafür die größten), sind jetzt bereits vorab live gegangen.

Der größere am Westturm des Komplexes ist rund 90 Meter hoch und 104 Meter breit und direkt auf den Strip ausgerichtet. Die Installation hat rund 7 Monate gedauert. Der LED-Screen am Ostturm ist dagegen mit ’nur‘ 1.800 qm noch vergleichsweise klein, kann dafür bestens auf dem Weg vom Las Vegas Convention Center zur Casino-Meile gesehen werden. Neben Eigenwerbung für das Hotel-Casino zeigen beide Flächen auch DooH, vermarktet von Clear Channel Outdoor America.

Die großflächige Launch-Nachricht soll entsprechend Werbetreibende animieren, schon jetzt Kampagnen auf einem der größten LED-Screens der USA und der Welt zu schalten und so die erwartete neue Welle an Spielern und Touristen zu erreichen, wenn die Wüstenstadt nach den Lockdowns wieder auflebt.

Zu den weiteren Highlight-Installationen im Mega-Projekt, die noch enthüllt werden sollen, zählen unter anderem eine LED-Videokugel mit fast 16 Metern Durchmesser im Casino-Bereich sowie eine fast 1.600 qm große LED-Wall für den Nachtclub. Wir sind bereits auf weitere Eindrücke gespannt.