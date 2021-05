Die Kreuzung 3rd Street und Mariposa Avenue in Los Angeles, eine belebte Shopping-Meile, wartet seit kurzem mit einem neuen großformatigen Blickfang auf. In enger Zusammenarbeit mit CGI + und den Architekten Warren Techentin Architecture und Peter Wilson installierte StandardVision eine neue Curved-LED Medienfassade am Gebäude. Neben der Outdoor LED-Wall, die StandardVision selbst designt, geliefert und installiert hat, kommt auch das Content-Broadcast-System SVRunner von den Kaliforniern.

Zum einen soll der gut 40qm große Mega-Screen mit hochauflösenden DooH-Inhalten das Retail-Geschäft der Umgebung fördern und Kunden locken. Auf der anderen Seite müssen solche großflächigen Installationen in LA, damit sie überhaupt genehmigt werden, auch immer dem öffentlichen Stadtbild beitragen. Darum wird der Content durch digitale Ausstellungen der örtlichen Kunst-Szene ergänzt.

Derzeit werden Werke der Multimedia-Künstlerin Luna Ikuta gezeigt. Deren „Afterlife-Serie“ präsentiert verschiedenste Pflanzenarten aus der näheren Umgebung der Stadt, die durch ein spezielles Verfahren transparent gemacht wurden. So werden die komplexen Strukturen der Blumen und Gräser offengelegt, die sonst für unsere Augen unsichtbar sind. Der Launch des neuen Mega-Screens fällt dabei mit der Eröffnung von Ikutas eigenem Showroom „The Transparent Garden“ in LA zusammen, in dem sich verschiedene Video-Installationen finden, die auch als NFT zu erwerben sind.