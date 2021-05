Unilumin Sports, Spezialist für AV- und LED-Lösungen im Sportbereich, ist neuer LED-Partner des Manchester City Football Club. In den kommenden Jahren will Unilumin die Partnerschaft mit Man City dazu nutzen, um die Anwendung von 5G im Bereich der Stadion Signage zu untersuchen. Mit dem schnellen Mobilfunkstandard eröffneten sich völlig neue Möglichkeiten im Bereich der LED-Anzeigen im Stadion, erklärte Unilumin Chairman Lin Mingfeng bei der Bekanntgabe der Partnerschaft: ob bei großen Videowalls und Bandendisplays, Digital Signage zur Wegführung, Displays an den Ständen für Essen&Getränke bis hin zur Lichttechnik.

„Im Rahmen dieser Partnerschaft zwischen Unilumin Sports und dem Manchester City Football Club können wir die technologischen Stärken von Unilumin im Bereich der LED-Displays voll ausspielen und zusammen daran arbeiten, intelligentere LED-Display-Steuerungssysteme zu entwickeln und fortschrittlichere neue Konzepte und Modelle für die Sportindustrie zu erforschen“, so Mingfeng. Dabei wies er auch darauf hin, dass 5G-Übertragung, LED und andere neue Technologien bisher nicht angemessen für den Betrieb von Sportveranstaltungen und Event-Services genutzt werden. Dabei könnten diese das Spielerlebnis der Fans stark verbessern, gerade in der Post-Pandemie-Ära und insbesondere, wenn solche technische Ausstattung schon beim Bau der Stadien berücksichtigt wird.

Anfang des Jahres hatte Unilumin auch das Etihad Stadium, Heimspielstätte von Man City, mit einem neuen „Supersized“ LED-System bestehend aus Banden-Displays samt smarten Steuerungssystem ausgestattet. Die neue Technik ist deutlich hochauflösender und so auch gut bei TV-Übertragungen zu erkennen, was neue Vermarktungsmöglichkeiten biete. Zudem können die Displays und Inhalte smart an den Betrachtungswinkel der Kameras und die Wetterbedingungen angepasst werden. So können sogar unterschiedliche Ads je nach Positionierung der Kameras bestimmter Sender ausgespielt werden.