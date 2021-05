Der Name der neuen Júlia-Marke „Júlia Bonet“ ist eine Hommage an die Gründerin der Parfümeriekette und soll den familiären Ursprung und das Erbe der Brand hervorheben. Wie schon im großen Flagshipstore in Andorra zeichnete erneut der spanische Retail-Integrator Instronic verantwortlich für die Umsetzung der neuen Brand-Experience. Dabei arbeitete Instronic eng mit dem Innenarchitekturstudio Cristina Arnedo und dem Retail Analytics-Experten Broox Technologies zusammen.

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von LinkedIn.

Mehr erfahren Inhalt laden LinkedIn immer entsperren

Die Digital Signage-reiche Szenerie des neuen Shops etwa mit Displays unter der Decke soll nicht nur Kunden beeindrucken. Sondern auch ihre Bedürfnisse digital unterstützt erfüllen. Dafür sorgen beispielsweise Spiegeldisplays oder der interaktive Tisch im Herzen des Stores, an denen Kunden mit Produkten interagieren können.

Smarte Kameras sammeln zudem mit aktueller Computer Vision-Technologie datenschutzkonform Informationen zum Verhalten der Kunden. In Kombination mit den Daten aus den interaktiven Touchpoints kann Júlia so genau analysieren, welche Zielgruppen an welchen Produkten das meiste Interesse haben. Und die Experience sowie das Instore-Marketing entsprechend anpassen und weiter verbessern.

Weitere Eindrücke vom Store in Barcelona gibt es auch hier im Projektbericht von Instronic.